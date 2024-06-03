Гремячинский ГОК посетили специалисты из Китая





Гремячинский горно-обогатительный комбинат, мощности которого в Котельниковском районе Волгоградской области развивает ЕвроХим-ВолгаКалий, посетили представители компаний-производителей горно-шахтного и обогатительного оборудования компании Lihausen и института инженерных технологий Chonfar из Китая.

Главной целью визита китайских промышленников было изучение действующей технологии обогащения калийной руды на предприятии ЕвроХим-ВолгаКалий и поиск путей увеличения извлечения полезных компонентов из добываемой руды с использованием текущего или альтернативного технологического оборудования и улучшения качества готового продукта.





Генеральный директор компании Lihausen Si Fang (Си Фан) и его коллеги обсудили с руководителями Гремячинского ГОКа опыт обогащения руды со схожим химическим составом на предприятиях Китая и других стран.По итогам встречи были приняты важные решения, среди которых разработка новой схемы дробления руды, удаление примесей из маточного раствора, поиск методов улучшения чистоты продукта, исследование кислотности среды для анализа подбора реагентов, подбор флотационных реагентов для улучшения обогащения руды.

Встреча продемонстрировала высокий потенциал для сотрудничества между ЕвроХим-ВолгаКалием и китайскими предприятиями в области обогащения калийных руд. Иностранные гости, специализирующиеся на разработке и внедрении передовых технологий в области химической промышленности, с интересом погрузились в производственные процессы Гремячинского ГОКа.





После плодотворной работы на площадке предприятия китайские гости посетили «Историко-краеведческий музей» города Котельниково, где познакомились с историей, культурой и природой региона, прикоснулись к предметам казачьего быта, с уважением осмотрели зал воинской славы Котельниковской Земли Героев.

Стороны высоко оценили итоги совместной работы и наметили план дальнейшего взаимодействия. Произошедший обмен опытом и продолжение сотрудничества будут содействовать улучшению технологических процессов Гремячинского ГОКа и увеличению производительности предприятия, что в свою очередь приведет к повышению качества и количества выпускаемого готового продукта.





Фото: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

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