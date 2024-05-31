Жителю Калмыкии грозит 5 лет за ложное минирование автовокзала в Волгограде





Заместителем Волгоградского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении безработного 47-летнего жителя Республики Калмыкия, который под градусом решил «заминировать» автовокзал. Как сообщили V102.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры, теперь мужчине за заведомо ложное сообщение грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый 25 апреля в 16:50 этого года в состоянии алкогольного опьянения в комнате для инвалидов, находящейся в гостинице «Смарт отель» на первом этаже вокзала, со своего мобильного телефона позвонил в службу «112» и сообщил, что в здании планируется теракт на автовокзале. После сообщения, мужчину был сразу же задержан.

После следствия уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.