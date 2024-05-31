Расследования

Жителю Калмыкии грозит 5 лет за ложное минирование автовокзала в Волгограде

Расследования 31.05.2024 17:50
0
31.05.2024 17:50


Заместителем Волгоградского транспортного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении безработного 47-летнего жителя Республики Калмыкия, который под градусом решил «заминировать» автовокзал. Как сообщили V102.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры, теперь мужчине за заведомо ложное сообщение грозит до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый 25 апреля в 16:50 этого года в состоянии алкогольного опьянения в комнате для инвалидов, находящейся в гостинице «Смарт отель» на первом этаже вокзала, со своего мобильного телефона позвонил в службу «112» и сообщил, что в здании планируется теракт на автовокзале. После сообщения, мужчину был сразу же задержан.

После следствия уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
31.05.2024 16:00
Расследования 31.05.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.05.2024 12:25
Расследования 31.05.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.05.2024 11:16
Расследования 31.05.2024 11:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 20:16
Расследования 30.05.2024 20:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 19:05
Расследования 30.05.2024 19:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 16:19
Расследования 30.05.2024 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 15:48
Расследования 30.05.2024 15:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 14:53
Расследования 30.05.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 12:21
Расследования 30.05.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 11:26
Расследования 30.05.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 11:21
Расследования 30.05.2024 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2024 10:25
Расследования 30.05.2024 10:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 21:56
Расследования 29.05.2024 21:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 18:51
Расследования 29.05.2024 18:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2024 17:58
Расследования 29.05.2024 17:58
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:35
В ТРЦ Волгограда в офисном помещении нашли мертвой менеджераСмотреть фотографии
18:58
Град и дожди: в Волгограде и области объявили штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
18:27
«Будет в разы больше»: Волгоградскую область раньше срока атаковала оголодавшая мошкаСмотреть фотографии
17:50
Жителю Калмыкии грозит 5 лет за ложное минирование автовокзала в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:25
В России могут разрешить использовать голоса умерших без согласия близкихСмотреть фотографии
16:56
В Волгограде водителям мусоровозов подкладывают под колеса самодельные шипыСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде осудят 45-летнего мужчину, по пьяни сгубившего матьСмотреть фотографии
16:00
«Я тебя убью!»: в Волгограде отложили суд по душившей дочь Ахметовой-МсхаладзеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
В поселке Волгоградской области пропал длинноволосый юноша на красно-белом велосипедеСмотреть фотографии
14:55
В Камышине директору учебного учреждения грозит 6-летний срок за экскурсию по центру собаководстваСмотреть фотографии
14:31
Премьерный «Евгений Онегин» вышел на финишную прямуюСмотреть фотографии
14:19
Под Волгоградом вспыхнул деревянный частный дом: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:04
Военнослужащий из Камышина Антон Иноземцев погиб на СВОСмотреть фотографии
13:20
Не помогла даже Росгвардия. Волгоградец на внедорожнике заблокировал спешившую на вызов скорую помощьСмотреть фотографииCмотреть видео
13:08
Праздник и новые цветы: волонтеры НПЗ навестили воспитанников социального центраСмотреть фотографии
13:03
«Кататься в убыток никто не хочет»: в Волгограде ищут перевозчика на маршрут №34Смотреть фотографии
12:35
Две пассажирки такси пострадали в тройном ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:25
Избивший пенсионерку в магазине под Волгоградом Цой отправится в спецклиникуСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде появились подробности столкновения мотоциклиста с Opel MerivaСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Экс-адвокату с четырьмя высшими дали 3,5 года строгача за мошенничество с аукционамиСмотреть фотографии
10:15
Свои порядки: владельцы ресторана Rimini незаконно присвоили прилегающую парковкуСмотреть фотографии
10:11
Волгоградцам рассказали, где искать большие зарплатыСмотреть фотографии
09:43
Обгоревший труп нашли в сарае под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:26
Волгоградцев на выходных ждет пекло до +34º и дожди с грозойСмотреть фотографии
08:22
«Она в Волгограде священная?»: сетевики задрали ценники на говядину до немыслимой высотыСмотреть фотографии
07:46
Волгоградские отельеры массово избавляются от гостиничного бизнесаСмотреть фотографии
07:04
Первый пошел? В Волгоградской области готовятся открыть купальный сезон с 15 июняСмотреть фотографии
21:43
В Волгограде подростки на мотоцикле вновь угодили под колёса легковушкиСмотреть фотографии
21:19
Пыль степей Казахстана зацепила 30 мая ВолгоградСмотреть фотографии
21:12
В Волгоградской области готовятся запустить карту жителя регионаСмотреть фотографии
 