Премьерный «Евгений Онегин» вышел на финишную прямую





Все цеха театра «Царицынская опера» усиленно работают над финальной подготовкой к премьерному спектаклю «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. Современные технологии пришли на помощь классическому искусству, поэтому с помощью искусственного интеллекта улучшалось качество гравюр, перенесённых на костюмы главных героев, а веера для дам были распечатаны на 3D принтере.

До долгожданной премьеры, которая состоится 7 и 8 июня, осталось совсем немного времени. Режиссёр-постановщик спектакля, главный режиссёр Большого театра Беларуси Анна Моторная предлагает прочитать идею Александра Сергеевича Пушкина глазами, интонациями души и чаяниями Петра Ильича Чайковского, вскрыть чувственные, жизненные ситуации через гениальное сочинение. Гениальный композитор «зашифровал» целую картинную галерею образов, психологических портретов и поступков людей.





Художник по костюмам - известный дизайнер сценического костюма, преподаватель Белорусской государственной академии искусств Татьяна Лисовенко. Более 100 костюмов отшиты на спектакль, каждый из которых очень трудоёмкий и многоплановый. Примечательно, что только у героини оперы Татьяны пять различных образов, у Онегина их три. При этом для пошива туалетов того времени были задействованы не только цеха театра. Так, в Минске были изготовлены принтованные ткани с узнаваемыми образами Петербурга и наряды для Греминского бала.

– У нас не было задачи буквально транслировать исторические костюмы, – рассказала Татьяна Лисовенко. – Мы использовали стилистику эпохи, применяли некоторые детали конструкций пошива того времени. Например, характерную форму рукава «бараний окорок» – пышного и эффектного.

В спектакле будет большое количество бельевых платьев, корсетов, у всех представительниц прекрасного пола кринолиновые юбки. Для изготовления женских костюмов использовались натуральные ткани – лён, хлопок, бархат, кружево, крепдешин. Все это многообразие только подчеркнёт изящество, грациозность и красоту женщин. Головные уборы завершают образ каждого персонажа. По словам художника-модельера театральных костюмов Александра Козлова, чепцы, капоры сложных конструкций зачастую изготовлены вместе с париками. Головные уборы украшены кружевом, оборками, лентами и бантами, страусиными перьями, цветами, ягодами и брошами. Ну и, разумеется, как и в те времена, дамские шляпки-капоры поразят всех шириной и длиной полей.





– Костюмы главных героев и второстепенных персонажей спектакля «Евгений Онегин» для дома и выхода в свет изрядно удивят зрителей, – подчеркнула начальник пошивочного цеха театра «Царицынская опера» Оксана Землянская. – В красивых нарядах будут щеголять не только дамы. У мужчин жилеты, кафтаны, камзолы богато дополнены вышивкой, аппликациями, украшены брошами, сорочки оформлены кружевом. У каждого героя перчатки, шейные платки, накрахмаленные воротники, шляпы. Эпоха Александра Сергеевича Пушкина предполагает эффектные костюмы.

– Цеха театра мастерски справились со сложными по техническим характеристикам костюмами и головными уборами, – отметила Татьяна Витальевна. – Сейчас костюмы находятся на заключительном этапе изготовления: проводим финальные примерки, добавляем образы деталями, отделкой. Было очень интересно изучить эту эпоху и открыть для себя много нового. Надеюсь, что зрителям понравится визуальное прочтение событий. Яркими эпизодами спектакля станут сцены бала у Лариных и Гремина. Ларинский бал – это картинная галерея образов портретной живописи первой половины XIX века, бал в доме князя Гремина – образ Петербурга времён Пушкина по гравюрам Василия Садовникова.

В спектакле задействовано большое количество реквизита, изготовленного мастерами бутафорского цеха. А это и все атрибуты застолий, начиная от хрустящего хвороста и пирогов с крыжовником, заканчивая запечённой стерлядкой с луком и огромной супницей с первым блюдом от художника.По словам бутафора театра Екатерины Остапенко, мастера изготавливали как мелкие детали – например, «летающих» бабочек, так и крупные – скульптуры в натуральную величину, состарившиеся колонны высотой более метра и высокие реалистичные деревья. Полная картина событий будет представлена зрителям на грандиозной премьере спектакля «Евгений Онегин» П.И. Чайковского.

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