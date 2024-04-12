Производственно-логистический комплекс в Волгограде стал центром притяжения для экспертов

Общество 12.04.2024 14:15
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12.04.2024 14:15
Производственно-логистический комплекс волгоградского оператора питания ООО «Виво Маркет» стал местом притяжения для экспертов в сфере социального питания и представителей государственных структур. Здесь они знакомятся с современными технологиями и инновациями, которые применяются в производственных процессах.
– Нам есть что показать и чем поделиться, – прокомментировал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев, – наш производственно-логистический комплекс – это не только комбинат питания, это две современные производственные площадки, а также четко отлаженная логистическая система, которая позволяет обеспечивать школьников качественным и безопасным питанием.
– Приезд делегаций из других регионов – это уникальная возможность обменяться опытом с коллегами, обсудить актуальные вопросы в сфере социального питания и наметить пути дальнейшего развития отрасли в наших регионах, – отметила Светлана Мамонтова, руководитель общественной организации «Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения».
За четыре месяца этого года площадки Виво посетили представители Северной Осетии, Новороссийска, Ульяновска и Дагестана.
– Виво Маркет относится к лидерам отрасли в стране, поэтому мы приехали перенять ваш передовой опыт, – поделилась Алина Гзирян, заместитель директора ТД «Кубань» г. Новороссийск, – мы впечатлены колоссально. Невероятная чистота, прекрасно внедрены все технологические процессы, высокая производительность, цветовое решение по зонированию пространства нас очень заинтересовало. Такой опыт хочется перенимать и мы будет это делать обязательно.
Гостей комбината впечатляет и современная система безопасности. Доступ каждого сотрудника на комбинат осуществляется с помощью системы распознавания лиц RusGuard. Она не только идентифицирует сотрудника, но и проверяет наличие актуального медицинского осмотра в единой базе компании.
Кроме того, на территории комбината установлено более 120 камер цифрового видеонаблюдения с централизованным пунктом контроля и управления. Искусственный интеллект помогает контролировать соблюдение санитарных норм и поточности, фиксирует несоответствия и передает сигнал в систему доступа СКУД.
– Везде идеально чисто. А чистота – это неотъемлемая часть организации питания. Очень четкая и правильная организация всех процессов: начиная с приемки продуктов, их очистки, сортировки, заканчивая выпуском готовой продукции. Система пищевой безопасности тоже очень впечатляет, – сказал Сергей Шагеев, координатор общероссийской программы «Здоровое Питание – Здоровье нации».
Экспертов в сфере социального питания и представителей департаментов образования других регионов также интересует, как организовано питание в школах. Поэтому заключительным этапом знакомства с опытом Виво становится посещение учебных заведений, где реализован проект «Школьное кафе». Это школы, где обеденные залы модернизированы под современный стиль, чтобы создать приятную атмосферу для детей и взрослых. И в том числе, реализована система «шведский стол», которая позволяет ученикам выбирать блюда по своему вкусу.
– У нас в планах посмотреть, как организован процесс питания в самих школах. Нам интересно насколько отличаются регионы друг от друга. А также оценить качество продукции, уровень обслуживания и условия работы персонала на местах. Возможно, мы сможем какие-то кулинарные истории внедрить и в наше меню, – сказала коммерческий директор Владикавказского комбината питания Светлана Горшкова.За четыре года с опытом компании познакомились эксперты Дагестана, Ханты-Мансийского автономного округа, Северодвинска, Екатеринбурга, Тюмени, Новороссийска, Северной Осетии, Узбекистана и Франции.
Реклама. ООО «Виво-Маркет», ИНН 3461061226
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