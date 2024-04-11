Фермеры превратили 4 кг молока в полцентнера кефира в Волгоградской области





Фермерский кооператив «Молре» в Ленинском районе Волгоградской области заподозрили в несоответствии сертификатов на производимую молочную продукцию. Как сообщили V102.RU в управлении Россельхознадзора, производитель неизвестным образом сумел изготовить 52 кг кефира из 4 кг молока.

Также специалистами обнаружены нарушения при производстве 28 кг сливок – их изготовили всего из 5 кг молока.

– Юридическим лицом нарушены требования Закона РФ № 4979-1 «О ветеринарии» и технического регламента «О безопасности пищевой продукции», – пояснили в управлении Россельхознадзора. – Кроме того, нарушена прослеживаемость самой продукции.

В отношении юридического лица объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено впредь осуществлять свои действия в соответствии с законодательством.