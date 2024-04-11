В Волгограде МЧС провело учения в ТРЦ «Мармелад»

Общество 11.04.2024 08:24
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11.04.2024 08:24
Сотрудники МЧС завершили пожарно-тактические учения на территории ТРК «Мармелад». Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, спасатели прибыли на объект в 6-00 ч. и провели тренировку по тушению огня и эвакуации посетителей торгового центра.
Накануне в МЧС обратились к волгоградцам с просьбой не нервничать из-за большого скопления спецмашин около «Мармелада» рано утром 11 апреля. Учения проходили в течение двух часов.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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