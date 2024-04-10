



Властям Волгограда придется оборудовать по ГОСТу остановочный павильон на ул. им. Рокоссовского. По решению Центрального районного суда здесь должны появиться урна, скамья и навес для ожидания общественного транспорта.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на материалы судебного разбирательства, ранее прокуратурой в адрес городской администрации было вынесено соответствующее представление, однако мэрия вместо устранения нарушений попыталась оспорить решение надзорного ведомства. Однако и районный, и Волгоградский областной суды подтвердили законность возложения на муниципалитет обязанности по оборудованию павильона. Судебное решение уже вступило в законную силу.

Отметим, что еще в 2018 году, в преддверии чемпионата мира по футболу, городские власти, стремясь выполнить требования FIFA, демонтировали многие остановочные павильоны. При этом далеко не все из них восстановлены на своих прежних местах до настоящего времени.