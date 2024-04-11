Общество 11.04.2024 09:12
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11.04.2024 09:12
С начала апреля в Волгограде стартовал месячник по благоустройству. К нему присоединились сотрудники предприятий и организаций города.
Поучаствовали в акции и волгоградские нефтепереработчики. Работники НПЗ ЛУКОЙЛа вместе с руководителями вышли на уборку территорий Красноармейского района, прилегающей к заводу вдоль трамвайной линии по улице 40 лет ВЛКСМ.Каждый день нефтяники спешат по этой дороге на работу и обратно.
Солнечная погода способствовала бодрому настроению и трудоспособности. Дружно разобрав рабочий инвентарь, с улыбками на лицах участники субботника убрали и вывезли весь мусор и прошлогоднюю листву, которая осталась после зимы.
– Мы очень любим Красноармейский, здесь живут многие сотрудники нашего предприятия и члены семей, поэтому мы хотим, чтобы район был чистый, ухоженный и красивый. А в такую погоду мы даже рады поработать на свежем воздухе, а не сидеть в кабинете, - поделились участники субботника.
В весенней уборке района приняли участие представители разных поколений нефтепереработчиков. Работники заводоуправления вышли почти полным составом. Для многих из них это уже стало доброй традицией, но ежегодно к акции присоединяются новые молодые специалисты предприятия.
Фото: Николай Тюнин
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