Происшествия

«Наверное, видно уже из космоса»: волгоградцы обсуждают крупный пожар за Волгой

Происшествия 08.04.2024 20:02
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08.04.2024 20:02


Сегодня, 8 апреля, жители Волгограда сообщают о крупном пожаре, который бушует в настоящее время за Волгой, предположительно, на острове Голодном. Как сообщает V102.RU, по фотокадрам, которые были сняты из Советского района, можно предположить, что площадь возгорания достаточно большая.

- Пожар впечатляет своими размерами. Наверное, видно уже из космоса, - предполагают волгоградцы. 

Жители Волгограда делятся фотографиями в местных пабликах и обсуждают, где разгорелось такое пламя.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что в районе поселка Песчанка отдельными очагами горит трава и камыш на площади 500 кв.м.

- Угрозы населенным пунктам нет, - отметили в ведомстве.

Фото: Вячеслав Зубарев

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