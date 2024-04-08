Сегодня, 8 апреля, жители Волгограда сообщают о крупном пожаре, который бушует в настоящее время за Волгой, предположительно, на острове Голодном. Как сообщает V102.RU, по фотокадрам, которые были сняты из Советского района, можно предположить, что площадь возгорания достаточно большая.

- Пожар впечатляет своими размерами. Наверное, видно уже из космоса, - предполагают волгоградцы.

Жители Волгограда делятся фотографиями в местных пабликах и обсуждают, где разгорелось такое пламя.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что в районе поселка Песчанка отдельными очагами горит трава и камыш на площади 500 кв.м.

- Угрозы населенным пунктам нет, - отметили в ведомстве.

Фото: Вячеслав Зубарев