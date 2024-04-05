Общество 05.04.2024 14:50 Реклама
0
05.04.2024 14:50 Реклама
Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, ввел в эксплуатацию новый участок зачистки железнодорожных вагонов, предназначенный для подготовки транспорта к погрузке. Современный комплекс, возведенный взамен старого здания, спроектирован с учетом роста мощностей предприятия и расширения функционала подразделения.
Новый участок может за сутки очистить более 70 вагонов от остатков различной продукции, которая доставляется на ВТЗ (в основном металлолом, используемый в электрометаллургии), и подготовить их к транспортировке других грузов. В рамках проекта построено три корпуса, количество железнодорожных путей увеличилось вдвое. Для эффективной очистки вагонов приобретена современная щеточная машина российского производства, для удобства работы в зимний период на одном из путей установлена система разморозки с инфракрасными лампами.
Также расширен функционал подразделения: внедрена автоматическая линия для извлечения лома черных и цветных металлов из вторичных отходов. Он направляется на повторную переплавку и используется при изготовлении стальной заготовки для производства труб.
— ВТЗ активно обновляет производственную инфраструктуру с применением современных технологий, при этом особое внимание уделяется повышению эффективности, созданию комфортных условий труда и заботе об окружающей среде. Для нас важно максимально использовать имеющиеся возможности. Так, благодаря сепарации металлолома мы сможем вовлечь больший объем отходов во вторичный оборот и снизим нагрузку на полигон предприятия, а система разморозки ускорит подготовку вагонов и улучшит условия работы в зимний период, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Ранее предприятие ввело в эксплуатацию новый гаражный комплекс для технического обслуживания и ремонта спецавтотранспорта. Благодаря увеличению площади, применению современных технических решений и обновленной планировке выросла эффективность подразделения и улучшились условия труда.
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186
В Волжском пройдут соревнования по мотокроссу «Битва на Волге»05.04.2024 15:35
Общество 05.04.2024 15:35
«Единая Россия» поделилась планами по капитальному ремонту образовательных учреждений05.04.2024 15:29
Общество 05.04.2024 15:29
«Дрон не приметит»: под Волгоградом шьют одеяла-невидимки для бойцов СВО05.04.2024 14:36
Общество 05.04.2024 14:36
Волгоградских болельщиков развезет по домам дополнительная электричка05.04.2024 13:03
Общество 05.04.2024 13:03
В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО огнеметчиком05.04.2024 12:33
Общество 05.04.2024 12:33
В руководстве Дзержинского райсуда Волгограда произошли перемены05.04.2024 11:22
Общество 05.04.2024 11:22
В Волгограде родители каждого второго выпускника вынуждены оплачивать репетиторов05.04.2024 11:13
Общество 05.04.2024 11:13
В Волгограде началось проектирование культурного центра имени Пахмутовой05.04.2024 10:46
Общество 05.04.2024 10:46
УК «ЖЭК Советского района» принялась за наведение порядка на обслуживаемых территориях05.04.2024 10:15 Реклама
Общество 05.04.2024 10:15 Реклама
«Весна — тают пени»: в Волгограде «Концессии» списали должникам 8,5 млн рублей05.04.2024 10:03
Общество 05.04.2024 10:03
ТВ-сигнал начнут отключать в Волгоградской области с 9 апреля05.04.2024 09:33
Общество 05.04.2024 09:33
В Волгоградской области 125 млн рублей потратят на капремонт лицея05.04.2024 09:29
Общество 05.04.2024 09:29
В Волжском с 16 по 18 апреля отключат горячее водоснабжение05.04.2024 09:20
Общество 05.04.2024 09:20
Ночную прохладу и дожди пообещали волгоградцам 5 и 6 апреля05.04.2024 08:03
Общество 05.04.2024 08:03
В Волгоградской области УК оштрафовали на 12 млн рублей04.04.2024 21:35
Общество 04.04.2024 21:35