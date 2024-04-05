



Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию, ввел в эксплуатацию новый участок зачистки железнодорожных вагонов, предназначенный для подготовки транспорта к погрузке. Современный комплекс, возведенный взамен старого здания, спроектирован с учетом роста мощностей предприятия и расширения функционала подразделения.

Новый участок может за сутки очистить более 70 вагонов от остатков различной продукции, которая доставляется на ВТЗ (в основном металлолом, используемый в электрометаллургии), и подготовить их к транспортировке других грузов. В рамках проекта построено три корпуса, количество железнодорожных путей увеличилось вдвое. Для эффективной очистки вагонов приобретена современная щеточная машина российского производства, для удобства работы в зимний период на одном из путей установлена система разморозки с инфракрасными лампами.

Также расширен функционал подразделения: внедрена автоматическая линия для извлечения лома черных и цветных металлов из вторичных отходов. Он направляется на повторную переплавку и используется при изготовлении стальной заготовки для производства труб.

— ВТЗ активно обновляет производственную инфраструктуру с применением современных технологий, при этом особое внимание уделяется повышению эффективности, созданию комфортных условий труда и заботе об окружающей среде. Для нас важно максимально использовать имеющиеся возможности. Так, благодаря сепарации металлолома мы сможем вовлечь больший объем отходов во вторичный оборот и снизим нагрузку на полигон предприятия, а система разморозки ускорит подготовку вагонов и улучшит условия работы в зимний период, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Ранее предприятие ввело в эксплуатацию новый гаражный комплекс для технического обслуживания и ремонта спецавтотранспорта. Благодаря увеличению площади, применению современных технических решений и обновленной планировке выросла эффективность подразделения и улучшились условия труда.

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