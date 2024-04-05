УК «ЖЭК Советского района» принялась за наведение порядка на обслуживаемых территориях

В рамках объявленного администрацией Волгограда весеннего месячника по благоустройству территорий Волгограда, управляющая компания ООО «ЖЭК Советского района» активно начала приводить обслуживаемый жилой фонд в порядок.

Так, на придомовых территориях по улицам Ярославская, 4, 6, и Тулака, 10, 12 работники управляющей организации привели в порядок места отдыха и детские площадки. В ходе субботника были убраны дворы, покрашены лавочки и малые формы.

В УК утверждают, что за чистотой и порядком во дворах жилых домов сотрудники следят тщательно круглый год.

– Весной мы облагораживаем не только дворы, но и прилегающие территории. На субботники мы выходим всем составом управленцев, а также приглашаем неравнодушных жителей общими усилиями навести красоту в нашем замечательном районе, – рассказала генеральный директор УК ООО «ЖЭК Советского района» Ирина Сударкина.