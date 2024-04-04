Главное 04.04.2024 13:10 Реклама
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04.04.2024 13:10 Реклама
Волжский трубный завод, входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), перенес на новую площадку и модернизировал гаражный комплекс, предназначенный для технического обслуживания и ремонта спецавтотранспорта электросталеплавильного цеха ВТЗ. После переезда вдвое увеличилась площадь участка и существенно улучшились условия труда.
Новый производственный корпус участка спецавтотранспорта рассчитан на более чем 40 единиц техники и способен вместить спецтранспорт, количество которого выросло в результате развития сталеплавильного производства. В здании обустроены специализированные посты обслуживания, установлены два мостовых крана вместо одного, увеличилось количество смотровых ям и въездных ворот, что улучшает логистику и повышает эффективность работы подразделения. Комплекс также включает здание склада для хранения деталей, узлов, агрегатов и горюче-смазочных материалов.
Для персонала участка предусмотрены подсобные помещения и комната отдыха, оборудованная всем необходимым для комфортного времяпрепровождения.
— ВТЗ продолжает реализовывать проекты по эффективному использованию производственных площадей и организации комфортного рабочего пространства. На новом участке предусмотрено всё для эффективной работы персонала. Это способствует повышению производительности и более качественному уровню технического обслуживания и ремонта специальной техники предприятия, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Проект по формированию продуктивного рабочего пространства «Среда обитания» реализуется на заводе в течение шести лет и стал эффективным инструментом действующей на предприятии системы улучшений.
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186
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