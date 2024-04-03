Общество

БФ «Синара» начал прием заявок на грантовый конкурс поддержки местных сообществ

Общество 03.04.2024 15:13 Реклама
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03.04.2024 15:13 Реклама


Благотворительный фонд «Синара» (БФ «Синара») совместно с Волжским трубным заводом объявляют о старте грантового конкурса, направленного на поддержку местных сообществ. На финансирование могут претендовать общественные организации, благотворительные фонды, ассоциации, союзы, органы территориального общественного самоуправления, религиозные организации и некоммерческие партнерства. Заявки принимаются по 27 апреля 2024 года включительно. Максимальная сумма каждого гранта – 500 тысяч рублей.
География участников – Волжский (Волгоградская область), Екатеринбург, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Полевской, Первоуральск (Свердловская область), Орск (Оренбургская область), Таганрог (Ростовская область), Челябинск (Челябинская область), Калуга и Людиново (Калужская область). Обязательное условие – организации должны быть официально зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на перечисленных территориях.

Грантовый конкурс направлен на финансовую поддержку деятельности некоммерческих организаций – проведение мероприятий, приобретение оборудования, канцелярских товаров, оплата аренды помещения, коммунальных и транспортных расходов, а также выплата заработной платы сотрудникам. Срок финансирования от 3 до 12 месяцев.
Анкету необходимо заполнить в кабинете участника. От организации допускается подача только одной заявки.
Вопросы можно прислать по адресу konkurs-bf@sinara-group.com.
Презентация грантового конкурса поддержки местных сообществ размещена на сайте Благотворительного фонда «Синара».
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186

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