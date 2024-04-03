БФ «Синара» начал прием заявок на грантовый конкурс поддержки местных сообществ





Благотворительный фонд «Синара» (БФ «Синара») совместно с Волжским трубным заводом объявляют о старте грантового конкурса, направленного на поддержку местных сообществ. На финансирование могут претендовать общественные организации, благотворительные фонды, ассоциации, союзы, органы территориального общественного самоуправления, религиозные организации и некоммерческие партнерства. Заявки принимаются по 27 апреля 2024 года включительно. Максимальная сумма каждого гранта – 500 тысяч рублей.

География участников – Волжский (Волгоградская область), Екатеринбург, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Полевской, Первоуральск (Свердловская область), Орск (Оренбургская область), Таганрог (Ростовская область), Челябинск (Челябинская область), Калуга и Людиново (Калужская область). Обязательное условие – организации должны быть официально зарегистрированы и осуществлять свою деятельность на перечисленных территориях.





Грантовый конкурс направлен на финансовую поддержку деятельности некоммерческих организаций – проведение мероприятий, приобретение оборудования, канцелярских товаров, оплата аренды помещения, коммунальных и транспортных расходов, а также выплата заработной платы сотрудникам. Срок финансирования от 3 до 12 месяцев.

Анкету необходимо заполнить в кабинете участника . От организации допускается подача только одной заявки.

Вопросы можно прислать по адресу konkurs-bf@sinara-group.com.

Презентация грантового конкурса поддержки местных сообществ размещена на сайте Благотворительного фонда «Синара».

Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186