Больше витаминов: в школах Волгограда появилось новое весеннее меню

Общество 02.04.2024 15:02
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02.04.2024 15:02
С 1 апреля 2024 года в школах пяти районов Волгограда оператор социального питания ООО «Виво Маркет» обновил меню за родительскую плату. Основная цель нововведения – обеспечить детям рацион богатый витаминами и минералами, особенно необходимыми в весенний период.
В меню «Ланч» были добавлены горячие блюда с повышенным содержанием куриного яйца и овощей, такие, как изделие из рубленого мяса «Мясная черепашка», картофельное пюре по-домашнему, колбаски мясные «Чивапчичи» и другие.
Кроме того, в дополнение к уже существующим компотам из свежих ягод и фруктов прибавились фруктовые и ягодные чаи: облепиховый, мандарин-юдзу, а также напиток лимонный. Все это делает питание детей более здоровым и разнообразным.
– Основной упор мы сделали на витаминизацию и добавили больше яйца и моркови. Это те продукты, которые дети не едят в чистом виде, поэтому наши технологи немного схитрили и «спрятали» их в интересные блюда, – сказал директор ООО «Виво Маркет» Роман Ковалев, – фрукты и ягоды для новых напитков тоже были выбраны не случайно. Их состав богат витамином С, так необходимым в период авитаминоза.
Решение об обновлении меню было принято на основе опросов, проведенных среди учащихся и их родителей, а также с учетом результатов дегустации новых блюд и пробных продаж в 5 школах города.
– Последний опрос, который мы провели в конце декабря среди учеников 5-11 классов в 5 районах города по меню за родительскую плату показал, что дети оценивают рацион за родительскую плату на 4,7 балла из пяти. Уверен, что теперь оценка нашего рациона станет еще выше, –прокомментировал Ярослав Богданов, руководитель отдела маркетинга ООО «Виво Маркет».
– Теперь в меню Ланч школьники найдут больше вкусных и полезных ингредиентов, которые помогут им получить необходимые витамины и минералы для поддержания здоровья. Все это мы делаем для того, чтобы дети получали все самое лучшее для своего развития и роста. Мы заботимся о здоровье наших маленьких посетителей и стремимся предлагать им только самые качественные и полезные продукты. Надеемся, что данное нововведение поможет укрепить здоровье детей, повысить их работоспособность и успеваемость, а также сделать школьное питание более разнообразным и привлекательным для ребят, – поделилась технолог ООО «Виво Маркет» Ирина Троилина.
Напомним, что утвержденное заказчиками меню для детишек льготных категорий за 100 рублей 90 копеек по-прежнему доступно во всех школьных столовых Волгограда. С полным ассортиментом блюд школьного меню можно ознакомиться на сайте.
Реклама. ООО «Виво Маркет», ИНН 3461061226
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