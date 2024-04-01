Экономика

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2023 год

Экономика 01.04.2024 15:42 Реклама
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01.04.2024 15:42 Реклама


Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2023 год,прибыль банка по итогам года составила 11,7 млрд рублей.
Активы банка по итогам 2023 года составили 686 млрд рублей, собственные средства (капитал) банка за отчетный год увеличились с 77,3 млрд рублей до 90 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.
В 2023 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2023 году кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня ВВВ+ (RU), рейтинговое агентство НКР – до уровня A.ru, рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-, с «Позитивным» прогнозом.  

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