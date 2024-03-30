Премьера «НЕмаленьких трагедий» состоится в «Царицынской опере»





27 и 28 апреля в театре «Царицынская опера» пройдёт вечер одноактных опер под названием «НЕмаленькиетрагедии». В премьерных спектаклях «Алеко» С. Рахманинова и «Каменный гость» А. Даргомыжского объединились концепции молодых режиссёров-постановщиков Полины Пимаховой и Александра Паркина. В современных акцентах режиссёры намеренно изменили «угол обзора», актуализироваливечные темы великих произведений А.С. Пушкина.

Алеко и Дон Жуан - как две стороны одной медали: оба страстные, губительные по своей сути, властные мужчины. Главный вопрос двух опер: где поставить запятую во фразе «казнить нельзя помиловать»? Новая и непривычная сценография художника-постановщика Зоси Манаковой кардинально меняет восприятие спектаклей.Огромный лайнер становится местом действия, а время обеих опер по задумке постановщиков переносится в 30-ые годы XX века.

За двойное убийство Алеко должен понести наказание, смерть, но цыгане не лишают Алеко жизни, они изгоняют его, обрекая на вечное одиночество, от которого так стремительно бежал Алеко.

– 30-е годы прошлого столетия в СССР – времена, когда цыгане подвергались гонениям из крупных городов, – рассказала режиссёр-постановщик оперы «Алеко» Полина Пимахова. – Кочевой народ массово ссылали в Сибирь, в лагеря. В нашей постановке мы переворачиваем представление о цыганах, как о вольных и беззаботных людях. Наши персонажи оказываются в особенных обстоятельствах – помещёнными в грузовой трюм лайнера, следующего в Америку. Давящая атмосфера, сундуки, сырость, отсутствие яркого света и чистого воздуха обнажают историю бежавшего к свободе Алеко и вольной как ветер Земфиры.

– В мрачной Америке 30-х годов во времена сухого закона и господства мафии разворачивается действие спектакля, – отметил режиссёр оперы «Каменный гость» Александр Паркин. – Туда отправился лайнер из Европы вместе с главным героем Дон Жуаном, который изгнан главой мафии за проваленное задание. У главного героя была возможность сбежать, измениться и жить, но он вернулся. От скуки.Похоть, азарт, самоуверенность, жажда приключений овладевают и губят Дон Жуана. Мнимая трансформация и постоянно сужающееся пространство корабля загоняет его в ловушку. Здесь нет ни жалости, ни свободы, ни любви. Одна лишь страсть и ледяные сердца, жаждущие мести. Возможно ли быть бесчувственным романтиком? На что можно пойти ради любви? Взглянув под другим углом на историю Александра Сергеевича Пушкина, мы задумались, кто в ней действительно «каменный гость…

«НЕмаленькие трагедии» станет очередным ярким экспериментом театра «Царицынская опера» и первым опытом сотрудничества с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС). Примечательно, что группа постановщиков спектаклей – студенты творческого вуза.

Напомним, что с прошлого года в «Царицынской опере» продолжается фестиваль авторских проектов «Искусство в деталях», в рамках которого зрители уже увидели различные постановки. Волгоградский оперный театр стал площадкой для творческих экспериментов и культурного обмена между регионами.

В конце XIX-го сезона настоящим открытием стала иммерсивная постановка «Вертер» Ж. Массне в постановке солистки Натальи Филипповой. Оригинальное прочтение произведения позволило зрителям быть соучастниками действа.

В новом XX-ом юбилейном сезоне в рамках фестиваля состоялась яркая премьера спектакля «Паяцы» Р. Леонкавалло в дебютной постановке солиста Алексея Михайлова. В продолжение проекта в театре с большим успехом прошли авторские программы –салонный концерт Екатерины Богачёвой «Эхо поэта», камерный концерт заслуженной артистки РФ Анны Девяткиной «Деревья думают ночами».

Выдающимся событием юбилейного сезона стала мировая премьера мультижанрового проекта по произведению Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Театр «Царицынская опера» расшил рамки сказки, создав музыкальный спектакль. Музыка для постановки была специально написана современным композитором, заслуженным работником культуры РФ Валентином Овсянниковым.

XX-ый юбилейный сезон продолжается, а это значит, что у театра впереди много ярких проектов, в которых примут участие молодые и опытные мастера театрального мира, готовые поделиться своим творчеством.

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