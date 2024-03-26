Зарплаты – высокие, условия – отличные: в Волгограде ищут сотрудников на рабочие специальности

Общество 26.03.2024 11:16 Реклама
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26.03.2024 11:16 Реклама
Считается, что первые месяцы весны – лучшее время для поиска новой работы. ИА «Высота 102» решило составить свой рейтинг лучших вакансий и работодателей региона. И первой в него вошла компания «Волгоградсервис», один из лидеров по обслуживанию и ремонту промышленного оборудования и промышленных объектов. В этом году компания отметит 20-летие и активно расширяет географию своей работы – рассказываем, чем она привлекательна для потенциальных сотрудников.
Компания была создана 6 мая 2004 года на базе ремонтных структур Волгоградского нефтеперерабатывающего завода и сегодня объединяет три цеха по обслуживанию основных производств ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», а также ремонту технологического и динамического оборудования.
Сотрудников «Волгоградсервис» привлекают к различным ремонтным, строительным, монтажным и пусконаладочным работам на предприятиях топливно-энергетического комплекса, коммунального хозяйства и других крупных производств. В структуре компании есть собственная контрольно-сварочная лаборатория, аттестованная в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.
В настоящее время компания занимает прочные позиции на волгоградском рынке сервисных, ремонтных и монтажных услуг и активно внедряет мировые стандарты менеджмента и технологии управления производственными процессами.
– В миссии нашего предприятия заложена идеология качественного выполнения сервисных и ремонтных работ и услуг, стремление в максимально возможной степени удовлетворить потребности клиентов, поэтому мы приглашаем ответственных и заинтересованных в развитии сотрудников. Для них созданы современные условия труда, основанные на требованиях международных стандартов. Кроме того, в компании уделяют много внимания корпоративной культуре и внедрен корпоративный кодекс, – рассказали ИА «Высота 102» в ООО «Волгоградсервис».
Современные условия труда, широкая производственная база, отлаженная система планирования производства и выполнения работ, высокий уровень автоматизации бизнес-процессов создают хорошие предпосылки для успешного развития в компании. Что немаловажно, здесь уже сформирован квалифицированный коллектив, состоящий из опытных, ответственных и активных сотрудников, который во многом и обеспечивает развитие и успех компании на рынке.
Поскольку география работ с каждым годом расширяется, растет число новых клиентов и партнеров, компания приглашает к себе в команду специалистов на следующие вакансии:
– слесарь по ремонту оборудования технологических установок
– монтажник строительных лесов
– слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
– инженер-конструктор
– инженер по производству
На свободные вакансии приглашают как опытных сотрудников, так и молодых специалистов с профильным образованием. При этом работа найдется и для выпускников вузов: «Волгоградсервис» сотрудничает с учебными заведениями и принимает учащихся на практику с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Своим сотрудникам компания гарантирует официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, высокий уровень заработной платы, ощутимые прибавки для специалистов до 35 лет и соблюдение всех социальных гарантий. График работы – 5/2 со стандартным 8-часовым рабочим днем. Из дополнительных преимуществ – оплачиваемый ДМС, спецодежда и медосмотры за счет компании, широкие перспективы карьерного роста и развития. Возможно обучение за счет компании, в том числе, дополнительным специальностям.
По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефонам: 8 (8442) 49-95-14, доп. 119 или 8 (8442) 96-31-29.
Реклама. ООО «Волгоградсервис», ИНН 3448031906
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