Волгоградский строительный техникум представил инновации на крупнейшей в ЮФО образовательной выставке
Общество 25.03.2024 13:00 Реклама
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25.03.2024 13:00 Реклама
21 марта на «Волгоград-Арене» состоялась торжественная церемония открытия XII Волгоградского областного образовательного форума «Образование – 2024». Мероприятие проводится уже не первый год и по праву считается крупнейшим в Южном федеральном округе.
В 2024 году одно из центральных мест в экспозиции занял стенд «Волгоградского строительного техникума». Образовательная организация находится на пике информационной трансформации и представила посетителям инновационную площадку, где любой желающий с использованием технологий виртуальной реальности смог попробовать себя в роли архитектора, строителя или геодезиста.
— Мы в 2021 году участвовали в национальном проекте «Образование». Благодаря грантовой поддержке государства были переоснащены многие наши мастерские. К примеру, у нас в техникуме оборудована одна из современнейших мастерских с применением новейшего роботизированного оборудования. Активно используем на занятиях новую версию VR-тренажера по сухому строительству, которая позволяет обучающимся пройти полноценное обучение монтажу перегородок в режиме онлайн, — рассказала ИА «Высота 102» директор Волгоградского строительного техникума Галина Голикова.
Компьютеризация, роботы и современнейшие станки — это далеко не всё, чем может похвастаться один из лучших в Волгограде техникумов. Понимая, на какой технологической развилке сейчас находится индустрия, руководство образовательного учреждения приняло решение по внедрению технологий искусственного интеллекта.
— Мы рассматриваем возможность методики применения искусственного интеллекта в образовательном процессе для подготовки специалистов строительной отрасли и ЖКХ — это позволит повысить эффективность и точность реализуемых проектов, — добавила директор.
На сегодняшний день Волгоградский строительный техникум готовит специалистов высокого уровня: архитекторов и строителей, техников для сферы ЖКХ, техносферной, информационной безопасности и юристов. Также, реализуются образовательные программы по следующим направлениям: мастера по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ, отделочных строительных и декоративных работ, общестроительных работ. В техникуме на сегодняшний день обучается около 1800 студентов.
В 2023 году, идя в ногу со временем, учреждение внедрило новую образовательную программу Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. Учитывая взрыв компьютерных технологий, выпускники этого направления сейчас как никогда востребованы в российской экономике.
21 марта на площадке XII Волгоградского областного образовательного форума «Образование – 2024» состоялась торжественная церемония награждения руководителя Волгоградского строительного техникума. За заслуги в труде и продолжительную работу в сфере образования Галина Артуровна Голикова была награждена ведомственной наградой - знаком отличия Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник просвещения».
— Я хотела бы поблагодарить администрацию Волгоградской области за столь высокую оценку моего труда. Это признание не только моего вклада, но и работы всего коллектива техникума. Ну и, конечно, этот почётный знак ко многому нас обязывает. Сделаем с коллегами всё возможное, чтобы приумножить достижения нашего образовательного учреждения на благо развития строительной сферы в нашем регионе. Приглашаем школьников, будущих абитуриентов поступать в Волгоградский строительный техникум! Специальность строителя всегда востребована на рынке труда, — подытожила руководитель техникума.
Отметим, в 2024 году «Волгоградский образовательный форум» прошел с 21 по 23 марта. В течение этого времени посетить выставочные стенды смогли все желающие. Вход на мероприятие был свободный.
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