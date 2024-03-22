В Волгограде отменяют массовые мероприятия из-за теракта в Красногорске





В Волгограде Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) отменил все массовые мероприятия, запланированные в эту субботу, 23 марта, сообщает V102.RU.

Как сообщили информагентству в пресс-службе парка, решение об отмене мероприятий было принято после сообщений о трагедии в Красногорске Московской области.

- Друзья, в связи с трагедией в Москве было принято решение об отмене всех мероприятий в ЦПКиО, которые должны были состояться завтра, в субботу, 23 марта. Просим с пониманием отнестись к этой мере, - обратились к волгоградцам представители парка. - Выражаем соболезнования всем близким погибших и пострадавших в трагедии.

Напомним, в вузах отменяют очные занятия и вводят дополнительные меры безопасности.