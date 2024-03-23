Старшеклассники и студенты Волгограда обсудили стратегию поиска «работы мечты»





В рамках выставки «Образование 2024» в Волгограде состоялась панельная сессия для старшеклассников и студентов высших учебных заведений на тему «Путь успеха в профессии».

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация «ПСПиОН», а приглашенными спикерами на панельной сессии были специалисты из отдела HR компании «Виво Маркет».





Заместитель руководителя Ассоциации Алла Порхун подчеркнула важность двух национальных проектов, недавно представленных президентом Владимиром Путиным – «Молодежь России» и «Кадровая политика».

Эти проекты предполагают создание более тесного взаимодействия между образовательными учреждениями всех уровней и работодателями, которые начнут привлекать учащихся, начиная с шестого класса для посещения своих предприятий. Это позволит детям увидеть своими глазами как устроены предприятия, какие там существуют профессии и какие навыки требуются для этих профессий. К окончанию школы, ученики будут иметь более четкое представление о том, какую карьеру они хотели бы построить.

Эксперты «Виво Маркет» поделились с участниками своими знаниями и опытом в выборе будущей профессии.





Наталья Федунишина, заместитель директора по подбору и обучению персонала ООО «Виво Маркет» познакомила участников с компанией и рассказала, как компания развивает своих сотрудников профессионально и личностно.

Руководитель направления по подбору и адаптации персонала ООО «Виво Маркет» Татьяна Степанова провела с участниками сессии интерактив, на котором ребята сами отвечали на такие вопросы как:

● Какими компетенциями необходимо обладать, чтобы попасть в компанию мечты?

● Что важнее в начале карьерного пути: высокая ЗП или возможность развиваться?

● Что нам дает вклад в свое развитие и обучение?

А также поделилась практическими советами и лайфхаками о том, что нужно чтобы найти работу мечты.





— Ищите себя, ищите работу мечты, ведь тот, кто ищет, тот всегда найдет. Компания мечты рядом. Вы видите перед собой людей, которые нашли такую компанию и будут рады принять в свою дружную семью новые молодые кадры!, — сказала Татьяна участникам мероприятия.

В финале встречи Ольга Харитонова, заместитель руководителя отдела по обучению и развитию персонала ООО «Виво Маркет» рассказала участникам о корпоративном университете, который создан для непрерывного обучения сотрудников. «Виво Университет» — это, по сути, полноценное учебное заведение со своими факультетами. В основе концепции этого университета лежит развитие нескольких направлений навыков — жёстких (Hard Skills), мягких (Soft Skills) и цифровых (Digital Skills).

Проведение таких мероприятий поможет молодым людям лучше понять, какие профессии востребованы на рынке труда и как правильно подготовиться к поиску работы. Это также способствует развитию навыков самопрезентации и коммуникации, которые являются важными для успешной карьеры.









Напомним, что волгоградский образовательный форум – это крупнейший проект Южного федерального округа, являющийся площадкой для профессионального общения и обмена опытом участников образовательного процесса. Форум активно способствует реализации инновационных педагогических и информационно-технологических проектов, знакомит людей с возможностями учебных заведений, содействует получению работниками отрасли актуальной информации о развитии индустрии образования. В рамках форума проходит ХVI специализированная выставка «Образование-2024».

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