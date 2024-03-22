На форуме «Образование – 2024» рассказали, как стать нефтяником





Активное участие в форуме «Образование – 2024», который проходит в эти дни на «Волгоград Арене», приняли волгоградские нефтепереработчики.

Форум в течение трёх дней встречает самую широкую аудиторию – школьников и их родителей, абитуриентов, студентов, работников образования, а также социальных партнеров и работодателей.

Совместно с профильным учебным заведением – Волгоградским химико-экологическим техникумом – представители Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа рассказали гостям выставки о работе нефтеперерабатывающего завода, цифровых технологиях, используемых на производстве, поиграли с ребятами в игру «Что сделано НЕ из нефти».

Как стать частью команды ЛУКОЙЛ? В какие учебные заведения поступать и какие предметы сдавать? На эти и другие вопросы можно было найти ответы у стенда, где гостей приветствовал символ предприятия – степной орел ЛУКорлик.

Отметим, что сотрудничество Волгоградского химико-технологического техникума и предприятия продолжается не первый год. В начале марта преподаватели учебного заведения посетили ВНПЗ с экскурсией, где посмотрели производство, основные технологические объекты, современную лабораторию и центр обучения персонала.

В дальнейшем рассматривается возможность не только прохождения студентами техникума производственной практики на предприятии, но и организация на заводе стажировок для преподавателей.

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