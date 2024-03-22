



В Волгограде 21 марта стартовал крупный межрегиональный форум «Образование-2024». Масштабное событие объединило на площадке «Волгоград Арены» представителей более 250 учебных заведений, компаний-партнеров, участников образовательного процесса. Задача – максимально сблизить тех, кто дает качественное образование любого уровня, и тех, кто планирует получить его в родном регионе.

Одно из центральных мест заняла экспозиция Волгоградского технологического колледжа. Образовательной организации уже 70 лет. На форуме она представила свой потенциал, возможности, а также флагманские специальности, которые вызывают наибольший интерес у выпускников школ.

— Форум – традиционное крупнейшее профориентационное мероприятие, причем не только для школьников, но для наших студентов, поскольку здесь представлена высшая школа, — рассказала ИА «Высота 102» директор Волгоградского технологического колледжа Оксана Петрова. — Кроме мастер-классов и профессиональных проб на Форуме проходит деловая программа, в рамках которой происходит трансляция педагогического опыта, обмен лучшими управленческими практиками и методиками. Педагогическое сообщество находится в постоянном взаимодействии, что позволяет посмотреть на себя «со стороны», увидеть свои слабые и сильные стороны.





На стенде Волгоградского технологического колледжа участники форума проходят профессиональные пробы, дающие возможность увидеть конечный результат процесса обучения: современные модели одежды, причесок, аксессуаров, GIF-анимация и многое другое. Все представленные коллекции одежды и причесок являются победителям и лауреатами различных конкурсов, в том числе международных.

— Колледж всегда был профильным в сфере сервиса, и всегда к нам было трудно поступить. Я сама поступала в 1989 году на специальность «Конструирование и моделирование изделий из трикотажа», конкурс тогда составлял 12 человек на место. И сегодня в колледже самый высокий проходной балл в регионе при зачислении на бюджетное место. Есть специальности, где он достигает 4,9. В 2023 году к нам поступило около 5000 заявлений абитуриентов, из них более 1000 были зачислены, в том числе 525 — на бюджетные места, — пояснила директор колледжа.

К 70-летию в колледже проходят тематические дни кафедр, награждения педагогов. При колледже создан Совет ветеранов педагогического труда и свой почетный знак «Почетный работник Волгоградского технологического колледжа». С момента создания в 1953 году основным направлением деятельности образовательного учреждения является подготовка высококвалифицированных кадров для сферы сервиса. Сейчас здесь обучается свыше 3,5 тысяч студентов по 27 специальностям. А всего за время своего существования, колледж выпустил более 33 000 специалистов для экономики Волгоградской области.





Колледж, единственный в регионе, реализует специальности по подготовке кадров для индустрии сервиса, красоты и туризма.





Кроме того, на базе современных мастерских, созданных в рамках нацпроекта «Образование», осуществляется подготовка кадров для IT-индустрии по специальностям «Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и программирование», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».

С 2019 года колледж четыре года подряд входит в топ-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования Российской Федерации.

Отметим, посетить стенд Волгоградского технологического колледжа могут все желающие в рамках «Волгоградского образовательного форума», который проходит на «Волгоград Арене» до 23 марта. Вход на мероприятие свободный.

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