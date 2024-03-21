Музыкальная сказка «Этикет и Кº» научит детей правилам хорошего тона

Общество 21.03.2024 16:48
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21.03.2024 16:48
24 марта на сцене театра «Царицынская опера» состоится премьера современной сказки для детей «Этикет и Кº», созданная волгоградскими авторами. Сюжет спектакля придумала режиссёр театра Мария Кузьмина, музыку написал композитор Олег Хозов.
Театр «Царицынская опера» покажет детям веселую музыкальную сказку, в которой главный герой – умный и воспитанный Кот Этикет. Он научит малышей и ребят постарше необходимым правилам поведения. Своим юным друзьям – школьникам Ярику и Ветке Кот докажет «самую главную кошачью истину – если ты вежлив, перед тобой открываются любые двери».
Главные герои Ярослав и Елизавета попадают в неведомую загадочную страну под названием Этическая Федерация. Современным легкомысленным и бесшабашным школьникам придётся быстро поумнеть, повзрослеть, стать воспитанными, чтобы выбраться из этого государства. Для этого им нужно будет получить разрешение у всех четырёх министров страны: топ-министра, бук-министра, министра Изольды, класс-министра. Именно столько главных помощников у кота Этикета – руководителя Этической Федерации.
Школьников в спектакле сыграют студент Волгоградского института искусств и культуры Андрей Рыжов и артисты хора – Анастасия Грачёва и Маргарита Цымбалова. Роль Кота Этикета исполнят Вадим Дмитров и Артём Ратников. В спектакле будут заняты ведущие солисты театра: Ирина Дмитрова, Елена Плешакова, Елена Абламская, Дарья Соболева и другие. Помимо вокалистов в постановке примут участие артисты балета. Зрителей ждут яркие музыкальные номера, озорные песни, шутки и зажигательные танцы.
— Спектакль носит образовательный характер, — пояснила Мария Кузьмина, — рассказывает о хороших манерах поведения в самых различных ситуациях. С этой постановки детям можно начать знакомство с театром, поскольку в одном из эпизодов подробно рассказывается о правилах поведения в учреждениях культуры. Главным героям Ярославу и Елизавете удалось усвоить кодекс хороших манер довольно быстро и понять, что вежливость и воспитанность помогают в жизни.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412
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