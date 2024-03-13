Анна Девяткина приглашает зрителей на концерт о главном





В театре «Царицынская опера» сольный концерт ведущей солистки театра, заслуженной артистки РФ Анны Девяткиной «Деревья думают ночами» пройдет 16 марта.

В программе произведения признанных классиков Дмитрия Шостаковича, Микаэла Таривердиева, талантливых волгоградских композиторов - Валерия Кабанова, Павла Морозова, Елены Мандрика. Впервые в России будет исполнен музыкальный цикл композитора Антона Лубченко.

«Деревья думают ночами, им днем мешают думать птицы, перед вселенскими очами не нужно мыслям торопиться...», – поэтические строки из ноктюрна волгоградского композитора Елены Мандрика подарили название сольному концерту заслуженной артистки России Анны Девяткиной. Прима театра с особым трепетом подошла к созданию концертной программы.

– Деревья – безмолвные свидетели нашей жизни, – рассказала Анна Девяткина. – Их годичные кольца словно линзы старинного фотоаппарата фиксируют прожитые нами мгновения: рождение, детство, любовь, расставания.., смерть. Меняются времена года, политические режимы, эпохи... А деревья тянутся к солнцу, глядя на нас, обнимая небо своими ветвями... И только годичные кольца отмеряют года, десятилетия а, иногда, даже века... Укрывая нас своею сенью, деревья бережно хранят нашу память, записывая в свои молчаливые хроники наше сокровенное....

Словом, слушателей ждёт интереснейший разговор, вдохновляющий на размышления о главном.

В программу первого отделения вошли произведения Дмитрия Шостаковича («Сатиры» на стихи Саши Черного), Антона Лубченко («Два монолога» на слова Иосифа Бродского и Марины Цветаевой, частично написанные в Волгограде, будут исполнены впервые в России), Микаэла Таривердиева – прозвучит вокальный цикл на стихи Леонида Мартынова и другие.

Второе отделение посвящено талантливым волгоградским землякам – Павлу Морозову и Елене Мандрика. Анна исполнит вокальные циклы творческого друга Павла Морозова, среди них «Девичьи песни» (о любви, которая была внезапно прервана гибелью героя на войне), «Сказка о юности» – произведения, посвященные лично артистке.

– Мы не всегда осознаем, как бываем жестоки и нехороши, – подчеркнула солистка. – Жизнь расставляет всё на свои места, поэтому мы вспоминаем об ошибках юности, но важнее момент прозрения и осмысления произошедшего.

По словам Анны Девяткиной, музыкальный цикл композитора Елены Мандрика на стихи Юнны Мориц актуален и интересен, помогает философски взглянуть на многие вещи и признать ценность происходящего вокруг нас. Солистка представит публике также романсы сотрудника капеллы театра «Царицынская опера» Валерия Кабанова.

– У нашего коллеги очень интересные романсы и я буду рада представить его как автора, – отметила Анна Девяткина. – Я бережно и с уважением отношусь к творчеству наших земляков, тем более если среди них есть наши сотрудники».

Режиссёр концерта – Татьяна Ниценко, художник по костюмам – Людмила Медведева, художник по свету – Андрей Павлов. Партия фортепиано – Ирина Беленкова.

Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», ИНН 3442071412