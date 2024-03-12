«Росгосстрах» выплатит дивиденды за 2022 год

Экономика 12.03.2024 08:25
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12.03.2024 08:25
По решению внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах», состоявшегося 5 марта 2024 года, компания выплатит дивиденды за 2022 год в размере более 2 млрд рублей.
Их получат все владельцы акций общества, входящие в Реестр акционеров эмитента по состоянию на 18 марта 2024 года. В их числе банк «Открытие» и несколько тысяч миноритарных акционеров.
Дивиденды составляют около 30% от чистой прибыли, полученной «Росгосстрахом» по итогам 2022 года. Расчет возможной величины дивидендов сделан исходя из фактических и прогнозируемых показателей компании, в том числе по достаточности регуляторного капитала.
— На годовом собрании акционеров в июне 2023 года было принято решение чистую прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать. Однако мы закрыли год лучше прогнозов, поэтому рекомендовали общему собранию акционеров пересмотреть позицию, — поясняет генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах» Максим Шепелев. — Сборы компании в прошлом году выросли на 17,8% по сравнению с 2022 годом. Чистая прибыль «Росгосстраха» по итогам 2023 года составила 5,0 млрд рублей, что по факту (если не учитывать разовые операции) превышает аналогичный показатель 2022 года в полтора раза. При этом результат «Росгосстраха» именно от страховой деятельности в 2023 году вырос еще сильнее — на 78,9%.
Реклама. ПАО СК «Росгосстрах», ИНН 7707067683
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