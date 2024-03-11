Общество

Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым. Собери коллекцию»

Общество 11.03.2024 13:12 Реклама
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11.03.2024 13:12 Реклама


Торговый центр «Ворошиловский» объявил итоги традиционной весенней акции Подарки любимым. Собери коллекцию». Розыгрыш призов состоялся в прямом эфире на YouTube-канале Ворошиловского ТЦ 10 марта 2024 года в 15:00.
Напомним, участником акции мог стать любой, кто с 16.02.2024 г. по 10.03.2024 г. совершил покупку в любом магазине ТЦ «Ворошиловский» (кроме гипермаркета «Перекресток») не менее, чем на 5000 рублей в одном чеке, но не более трех раз в день. При предъявлении чека покупатель заполнял анкету и автоматически приобретал статус участника розыгрыша главных призов.
В весенней акции участвовали 2206 волгоградцев. Общий призовой фонд составил 150 тысяч рублей. Денежные сертификаты на шопинг выиграли 33 человека, еще 39 получили ценные подарки от партнеров торгового центра
Победители акции
Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 2000 рублей выиграли 10 участников с номерами: 1076, 1947, 211, 1365, 2038, 1916, 1360, 1719, 1244, 1308.
Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3500 рублей – 20 участников с номерами: 134, 1668, 1396, 1647, 1437, 1953, 602, 756, 1881, 2014, 1067, 928, 1299, 243, 852, 448, 1822, 1653. 918, 367.
Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 10000 рублей – 1 участник с номером 1037. 
Сертификаты на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 20000 рублей – 1 участник с номером 1044.
Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 30000 рублей – 1 участник с номером 1839.
Магазины-партнеры предоставили ценные подарки следующим номерам:
Miata, Бриллиантовый дом Каратов – 1059, 855. 
Miata, Бриллиантовый дом Каратов, Кантата – 348, 1557.
Gerry Weber, Franco Vello, MarcCain – 2096, 328, 564.
Rich Man, MarcCain – 1246, 988, 1871.
Rich Man, Vellars – 598.
Vellars, MarcCain – 1640.
Miata, Gerry Weber, Кантата – 1323, 50, 863.
Gerry Weber, Franco Vello, Rich Man – 1765, 1329, 1933.
Gerry Weber, Franco Vello, Vellars – 425, 2104.
Gerry Weber, Franco Vello, Access – 1813.
Gerry Weber, Franco Vello, Magdalina, Ardia Star - 883.
Access, Magdalina, Кантата – 786.
ЗолотойСоюз, Magdalina – 568, 1016.
Gerry Weber, Franco Vello, Unowoman, Ardia Star – 1712.
Золотой Союз, Gerry Weber – 1759.
Золотой Союз, Access – 1169, 309.
Franco Vello, Magdalina, Ardia Star, Unowoman – 201, 1894.
Ardia Star, Unowoman, Access – 1514.
Franco Vello, Кантата, Ardia Star  – 2199.
Franco Vello, Кантата, Access – 2158, 308, 931.
Кантата, Access, Unowoman – 1227, 241.
Vellars, Access – 475.
Условия получения выигрыша
Победитель акции может получить выигрыш при соблюдении всех следующих условий:
• номер купона участника акции внесен в официальную  таблицу  результатов проведения розыгрышей
• участник предъявил выигрышный купон и чек от соответствующей покупки, также свой паспорт гражданина РФ.
Организатор акции свяжется с победителями по телефону и/или электронной почте, которые указаны в анкете.  
Получить выигрыши и призы финала акции можно не позднее 10 апреля 2024 года в ТЦ «Ворошиловский» по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б. Телефон для справок 8 (927)063-86-60.
Реклама. ООО «ТЦ «Мегаполис», ИНН 3445066682

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