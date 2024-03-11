Волгоградцы поздравили сотрудников УК ООО «Новый дом» с Днем коммунального работника

Общество 11.03.2024 10:25 Реклама
0
11.03.2024 10:25 Реклама
Минувшая зима в Волгограде оказалась обильной на снегопады. Город неоднократно обрастал сугробами, и там, где дома обслуживают ответственные сотрудники УК, результаты их нелегкого труда было видно невооруженным взглядом. Накануне Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, который отмечают ежегодно 17 марта, жители дома №186 по ул. Турбинной отметили слаженную работу сотрудников всей управляющей организации – ООО «Новый дом» и поблагодарили своего дворника Бирюкову Элеонору за чистый двор.
– Часто у людей принято ругать коммунальщиков, но мы, понимая трудность и важность работы в сфере ЖКХ, хотим сказать хорошие слова в адрес сотрудников нашей УК, – говорит Ольга Мингалиевна Алыкова, председатель совета МКД. – Особенно хотим отметить нашего дворника, которая работает уже третий год. Мы очень довольны уборкой – все чисто, всегда вовремя и виден постоянный добросовестный труд.
Руководство управляющей компании ООО «Новый дом» в свою очередь поздравляет всех своих сотрудников и коллег с наступающим Днем работников ЖКХ, ведь, как отмечают здесь, праздник объединяет особых людей – тех, кто ежедневно делает жизнь миллионов людей комфортной и благополучной.
Директор ООО «Новый дом» Юрий Машталер:
– Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем круглый год крепчайшего здоровья и энергии, бодрости духа и оптимизма, душевной гармонии, дружбы и любви, успехов в вашем нелегком труде и роста благосостояния!
Пусть ваша работа приносит людям радость, чтобы в ответ вы всегда получали только благодарности и радостные улыбки!
К слову, самые лучшие и трудолюбивые сотрудники УК ООО «Новый дом» в этом году были награждены благодарственными письмами и сладкими подарками.
Фото предоставлены УК ООО «Новый дом»
Реклама. ООО «Стройжилсервис», ИНН 3459085981
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым. Собери коллекцию»11.03.2024 13:12 Реклама
Общество 11.03.2024 13:12 Реклама
В центре Волгограда устраняют аварию на теплосетях11.03.2024 12:43
Общество 11.03.2024 12:43
В Волгограде построят новую дорогу на ул. им. старшего лейтенанта Токарева11.03.2024 12:30
Общество 11.03.2024 12:30
В Волгограде «Метроэлектротранс» отремонтировал линию метротрама по завышенной стоимости11.03.2024 12:24
Общество 11.03.2024 12:24
Дети чиновников Волжского незаконно отдохнули на 5 млн бюджетных рублей11.03.2024 10:49
Общество 11.03.2024 10:49
Под Волгоградом семейная пара отравилась угарным газом11.03.2024 10:19
Общество 11.03.2024 10:19
Волгоградцам рассказали о беззаботных днях в апреле и мае11.03.2024 10:10
Общество 11.03.2024 10:10
Волгоградцам предложили эффективный способ для погашения задолженности за воду и тепло11.03.2024 09:50
Общество 11.03.2024 09:50
Волгоградцев в ближайшие два дня ждут резкие перепады температур11.03.2024 09:27
Общество 11.03.2024 09:27
«Боня не виноват»: в Волгоград из Саратова привезли напавшего на ребенка льва11.03.2024 08:18
Общество 11.03.2024 08:18
В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 61-летнего Михаила Новикова11.03.2024 07:52
Общество 11.03.2024 07:52
«Был начальником, позвали в грузчики»: волгоградцев массово снимают с учета в центрах занятости10.03.2024 19:57
Общество 10.03.2024 19:57
«Кумоха» предсказал погоду на Пасху в Волгоградской области10.03.2024 18:56
Общество 10.03.2024 18:56
Под Волгоградом на 3 месяца раньше зацвели фейхоа и инжир10.03.2024 18:13
Общество 10.03.2024 18:13
Николай Валуев с тремя детьми и женой поднялся на Мамаев курган10.03.2024 17:55
Общество 10.03.2024 17:55