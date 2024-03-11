Волгоградцы поздравили сотрудников УК ООО «Новый дом» с Днем коммунального работника





Минувшая зима в Волгограде оказалась обильной на снегопады. Город неоднократно обрастал сугробами, и там, где дома обслуживают ответственные сотрудники УК, результаты их нелегкого труда было видно невооруженным взглядом. Накануне Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ, который отмечают ежегодно 17 марта, жители дома №186 по ул. Турбинной отметили слаженную работу сотрудников всей управляющей организации – ООО «Новый дом» и поблагодарили своего дворника Бирюкову Элеонору за чистый двор.





– Часто у людей принято ругать коммунальщиков, но мы, понимая трудность и важность работы в сфере ЖКХ, хотим сказать хорошие слова в адрес сотрудников нашей УК, – говорит Ольга Мингалиевна Алыкова, председатель совета МКД. – Особенно хотим отметить нашего дворника, которая работает уже третий год. Мы очень довольны уборкой – все чисто, всегда вовремя и виден постоянный добросовестный труд.





Руководство управляющей компании ООО «Новый дом» в свою очередь поздравляет всех своих сотрудников и коллег с наступающим Днем работников ЖКХ, ведь, как отмечают здесь, праздник объединяет особых людей – тех, кто ежедневно делает жизнь миллионов людей комфортной и благополучной.

Директор ООО «Новый дом» Юрий Машталер:

– Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем круглый год крепчайшего здоровья и энергии, бодрости духа и оптимизма, душевной гармонии, дружбы и любви, успехов в вашем нелегком труде и роста благосостояния!

Пусть ваша работа приносит людям радость, чтобы в ответ вы всегда получали только благодарности и радостные улыбки!





К слову, самые лучшие и трудолюбивые сотрудники УК ООО «Новый дом» в этом году были награждены благодарственными письмами и сладкими подарками.

Фото предоставлены УК ООО «Новый дом»

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