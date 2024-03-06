Специалисты ВТЗ признаны лучшими инженерами России

Экономика 06.03.2024 13:51 Реклама
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06.03.2024 13:51 Реклама
Шесть сотрудников Волжского трубного завода, входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стали лауреатами и призерами XХIV Всероссийского конкурса «Инженер года — 2023». Победители внесены в реестр профессиональных инженеров России, им присвоено соответствующее звание сроком на пять лет.
Вручение наград состоялось в Москве в зале «Инженерной славы» Союза научных и инженерных общественных объединений. Дипломом и памятной медалью «Лауреат конкурса» по версии «Профессиональные инженеры» награждены ведущий инженер-технолог лаборатории прокатки труб Александр Тумашев и начальник центра аналитического контроля управления производственной экологии Елена Семененко. По версии «Инженерное искусство молодых» наградой отмечен инженер-технолог лаборатории технологии сталеплавильного производства Макс Никитин. Дипломом победителя первого тура конкурса по версии «Профессиональные инженеры» награждены начальник лаборатории металловедения и термообработки труб Алёна Короткова, инженеры-технологи центральной заводской лаборатории Василий Байков и Ирина Колесникова.
Экспертная комиссия в составе ведущих российских ученых, конструкторов, инженеров высоко оценила работы сотрудников ВТЗ, которые представили на конкурс собственные достижения в области производственного экологического контроля, разработки новых видов трубной продукции из нержавеющих и труднодеформируемых марок сталей, улучшения технологии производства непрерывнолитой заготовки.
— Всероссийский конкурс «Инженер года» — инициатива по выявлению лучших инженеров страны. Ежегодно количество участников превышает 70 тысяч человек. Семь лет подряд профессиональное сообщество включает в число лауреатов специалистов ВТЗ. Столь высокий результат под силу настоящим новаторам, которые находят практическое применение своим идеям. С каждым годом на предприятии увеличивается число заводчан, вовлеченных в сферу технологических улучшений, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится с 2000 года в двух версиях: «Профессиональные инженеры» — для участников конкурса, имеющих стаж работы на инженерных должностях не менее пяти лет, и «Инженерное искусство молодых» — для участвующих в конкурсе молодых специалистов в возрасте до 30 лет включительно. Конкурс проходит в два тура. Лучшие работы выходят в финал. В 2023 году в конкурсе участвовали представители 65 субъектов Российской Федерации.
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186
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