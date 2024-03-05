«Красный Октябрь» повышает заработную плату работникам

Экономика 05.03.2024 14:11 Реклама
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05.03.2024 14:11 Реклама
На волгоградском металлургическом предприятии проведена очередная индексация заработной платы сотрудников. С 1 марта этого года зарплаты заводчан выросли на 10 %.
Начиная с января 2022 года, это пятое по счету повышение уровня оплаты труда. За этот период средняя зарплата увеличилась более чем на 24 тыс. руб.
Ставя перед коллективом цели по выполнению производственных показателей, руководство предприятия расширяет программу мер поддержки и повышает уровень дохода работников, внедряя более эффективную систему оплаты труда, а также регулярно проводит индексацию заработной платы.
– Наша основная задача – обеспечить достойный уровень заработной платы и создать максимально комфортные условия труда для наших работников. Для этого на предприятии регулярно повышается уровень дохода сотрудников, обновляются бытовые и производственные помещения, расширяются меры соцподдержки. В начале этого года на заводе заработала программа компенсации части расходов на аренду жилья, расширено меню бесплатного питания, стартовала кампания по санаторно-курортному отдыху работников и членов их семей, – отметила директор по управлению персоналом Марина Шендрик.
Сейчас на «Красном Октябре» трудится свыше 4100 сотрудников, средняя заработная плата на предприятии составляет более 65 тыс. руб. В планах текущего года – увеличение средней заработной платы по итогам года до 75 тыс. руб. В этом году на заводе запланирована еще одна индексация заработной платы при условии выполнения установленных производственных заданий.
Помимо ежегодного повышения заработной платы программа мер поддержки на «Красном Октябре» включает более десяти социально значимых инициатив. Это адресная материальная помощь, летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников, программа возмещения части затрат по уплате процентов за ипотеку, добровольного медицинского страхования с расширенным объемом медицинских услуг и другое. Для повышения уровня профессиональных навыков сотрудников на предприятии реализуются бесплатные программы обучения персонала, переподготовки и повышения квалификации.
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648
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