Дистанционные сервисы ИВЦ ЖКХ становятся все более популярными у волгоградцев

Главное 05.03.2024 11:33 Реклама
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05.03.2024 11:33 Реклама
Более 305 тысяч жителей Волгограда в прошлом году получили квалифицированную консультацию специалистов компании с помощью дистанционных сервисов.
– На сайте ivc34.ru, в личном кабинете или в мобильном приложении ИВЦ ЖКХ, а также по электронной почте orn@ivc34.ru потребители могут обратиться в компанию без посещения клиентского офиса. Если в 2022 году через сервисы обратной связи получили разъяснения по интересующим вопросам порядка 263 тысяч потребителей, то в 2023 году расчетному центру поступило уже более 305 тысяч обращений от абонентов, – пояснили в компании.
Востребованным среди волгоградцев остается сервис телефонной консультации ИВЦ ЖКХ. В 2023 году операторы Единого контактного центра приняли свыше 220 тысяч звонков потребителей. Чаще всего в контактный центр обращались с вопросами по расчетам в квитанции, задолженности и передаче показаний. Получить консультации специалистов Единого контактного центра можно в будние с 8:00 до 19:00 по телефону 32-50-50.
Волгоградцы также активно обращались за помощью в официальных социальных сетях компании. Так, в 2023 года более 500 потребителей оперативно решили свой вопрос на площадках Вконтакте и Телеграм.
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Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691
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