Экономика 04.03.2024 12:42 Реклама
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04.03.2024 12:42 Реклама
ПАО «Банк Уралсиб» принимает заявления и выплачивает страховое возмещение денежных средств физическим и юридическим лицам – клиентам Киви Банка (АО) с 29 февраля 2024 года.
Страховому возмещению подлежат остатки на текущих, расчетных и депозитных банковских счетах всех физических лиц, индивидуальных предпринимателей и ряда юридических лиц (малых предприятий и социальных НКО отдельных организационно-правовых форм) в пределах 1,4 млн рублей. Заявления на возврат незастрахованных средств банком-агентом ПАО «Банк Уралсиб» не принимаются и не рассматриваются.
Обращаем внимание, что денежные средства для отправления/получения переводов без открытия счета (через QIWI Кошельки, по системе CONTACT), а также средства на счетах остальных юридических лиц (не относящихся к малым предприятиям и социальным НКО) не подлежат страхованию и страховое возмещение по ним не выплачивается.
Для возврата таких денежных средств необходимо подать требование кредитора одним из способов:
• почтой по адресу: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1 или 127994, г. Москва, ГСП-4, ГК АСВ, временная администрация;
• лично по адресу: г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1 (пн-пт с 9 до 18 часов).
Подробная информация о порядке предъявления требования кредитора размещена на сайте агентства.
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