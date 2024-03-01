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Волжские трубники открыли предъюбилейный год новыми производственными проектами

Главное 01.03.2024 13:01 Реклама
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01.03.2024 13:01 Реклама


Одно из крупнейших промышленных предприятий Волгоградской области – Волжский трубный завод (входит в Трубную Металлургическую Компанию) 27 февраля отметил своё 54-летие. Праздничные мероприятия прошли во Дворце культуры «Волгоградгидрострой».

На концерт местных творческих коллективов пригласили представителей структурных подразделений завода и ветеранов труда. Работников поздравили представители региональной и городской власти. Волжским трубникам вручили министерские и областные награды.

С каждым годом предприятие меняется, внедряет современные технологии и расширяет ассортимент в соответствии с актуальными требованиями рынка. Сегодня это современный промышленный комплекс, который является одним из лидеров российского и международного металлургического рынка.
– Ушедший 2023 год стал лучшим в истории ВТЗ по целому ряду показателей, в том числе по производству необходимых стране прессованных нержавеющих труб. Молодое поколение трубников добилось больших успехов на корпоративных, региональных и национальных конкурсах профессионального мастерства. В этом году нашему коллективу предстоит выполнить также много масштабных задач. У нас обязательно получится, так как на предприятии трудится команда, сплоченная общей целью, - отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
В настоящее время на заводе продолжается масштабная модернизация. В январе в трубопрокатном цехе №2 открыли новый участок отделки труб из нержавеющих марок стали. Спрос на такую продукцию постоянно растет со стороны компаний энергетической, химической, нефтехимической, фармацевтической и медицинской промышленности. 

Продолжается реализация кадровых инициатив, в том числе проекта по формированию продуктивного рабочего пространства «Среда обитания», в рамках которого в подразделениях завода улучшаются административные и социально-бытовые помещения.
Сейчас в цехах установлены мобильные модули в качестве рабочих или санитарно-бытовых помещений. Они выполнены из современных материалов, обеспечивающих шумоизоляцию и отвечающих требованиям пожарной безопасности и экологичности. Кроме того, они снабжены сплит-системами, кулерами с питьевой водой. Это рабочие зоны, в которых комфортно, удобно и безопасно. 

Мобильные решения применены и при строительстве новых контрольно-пропускных пунктов завода. Их современный дизайн уже стал визитной карточкой предприятия.
– ТМК постоянно проводит работу по модернизации производства, освоению новых видов продукции, а современные дизайнерские решения создают комфорт на рабочих местах и призваны повысить заинтересованность молодых людей в работе на предприятии, – отметил Сергей Четвериков.
В последние годы предприятие стало одним из ключевых партнеров региональных учебных заведений в подготовке квалифицированных специалистов. При содействии завода на базе Волжского политехнического института открыта лаборатория «Обработка металлов давлением», обустроен учебный тематический класс ТМК в Волгоградском государственном техническом университете. ВТЗ оказал содействие в модернизации лабораторий Волжского политехнического техникума в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Благодаря совместным усилиям региона, ВТЗ и ТМК на площадке техникума появились новые лаборатории и мастерские.

Несмотря на сложные производственные процессы ВТЗ открыт для различных категорий посетителей и регулярно проводит экскурсии. В 2023 году по программе промышленного туризма завод посетили более двух тысяч человек. 
Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186

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