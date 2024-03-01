На концерт местных творческих коллективов пригласили представителей структурных подразделений завода и ветеранов труда. Работников поздравили представители региональной и городской власти. Волжским трубникам вручили министерские и областные награды.

С каждым годом предприятие меняется, внедряет современные технологии и расширяет ассортимент в соответствии с актуальными требованиями рынка. Сегодня это современный промышленный комплекс, который является одним из лидеров российского и международного металлургического рынка.

– Ушедший 2023 год стал лучшим в истории ВТЗ по целому ряду показателей, в том числе по производству необходимых стране прессованных нержавеющих труб. Молодое поколение трубников добилось больших успехов на корпоративных, региональных и национальных конкурсах профессионального мастерства. В этом году нашему коллективу предстоит выполнить также много масштабных задач. У нас обязательно получится, так как на предприятии трудится команда, сплоченная общей целью, - отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

В настоящее время на заводе продолжается масштабная модернизация. В январе в трубопрокатном цехе №2 открыли новый участок отделки труб из нержавеющих марок стали. Спрос на такую продукцию постоянно растет со стороны компаний энергетической, химической, нефтехимической, фармацевтической и медицинской промышленности.