Экономика

Банк Уралсиб приступил к выплате возмещения клиентам Киви Банка

Экономика 29.02.2024 16:29 Реклама
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29.02.2024 16:29 Реклама


С сегодняшнего дня ПАО «БАНК УРАЛСИБ» приступил к приему заявлений и выплате возмещения денежных средств физическим и юридическим лицам –клиентам Киви Банка (АО). Заявления от клиентов Киви Банка принимаются с 29.02.2024 года в течение 6 месяцев, при этом срок выплат может быть продлен.
Право на получение страхового возмещения имеют клиенты Киви Банка, заключившие с ним договор банковского вклада или счета. Банк Уралсиб будет осуществлять выплату в размере 100% суммы всех счетов и вкладов с вычетом встречных требований к вкладчику, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного для соответствующего вида вкладов.Для владельцев КИВИ-кошельков информация о порядке предъявления их требований к банку размещена на сайте Агентства по страхованию вкладов. 
С перечнем отделений Банка Уралсиб, выплачивающих возмещение клиентам Киви Банка (АО),можно ознакомиться на сайте банка, или на сайте АСВ.
Клиенты – индивидуальные предприниматели и юридические лица, получающие возмещение, могут открыть счет в Банке Уралсиб и подключить онлайн-банк для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн» за один день (реквизиты счета – в день обращения), а также воспользоваться выгодной акцией для новых клиентов – открытие счета и год бесплатного обслуживания на пакете «Пора расти», «Оптимальный». Начисление процентов на остаток по счету в течение 2 месяцев со дня открытия счета – по ставке 14% годовых.Менеджер банка приедет к вам для подписания документов на открытие счета (доступно для городов Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа).
Список документов для открытия счета здесь (кнопка «Бланки документов» внизу страницы). Телефон «горячей линии» для бизнес-клиентов Банка Уралсиб  – 8-800-700-77-16.
Банк Уралсиб – один из крупнейших российских федеральных банков с 35-летним опытом работы на рынке. Банк обладает развитой региональной сетью и предлагает широкую линейку финансовых продуктов и услуг для розничных и корпоративных клиентов. Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, а также удобные нефинансовые сервисы и возможности для ведения бизнеса. Уралсиб входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2022 году (по данным «Эксперт РА»). 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111

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