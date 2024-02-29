Банк Уралсиб приступил к выплате возмещения клиентам Киви Банка

Экономика 29.02.2024 16:29 Реклама
0
29.02.2024 16:29 Реклама
С сегодняшнего дня ПАО «БАНК УРАЛСИБ» приступил к приему заявлений и выплате возмещения денежных средств физическим и юридическим лицам –клиентам Киви Банка (АО). Заявления от клиентов Киви Банка принимаются с 29.02.2024 года в течение 6 месяцев, при этом срок выплат может быть продлен.
Право на получение страхового возмещения имеют клиенты Киви Банка, заключившие с ним договор банковского вклада или счета. Банк Уралсиб будет осуществлять выплату в размере 100% суммы всех счетов и вкладов с вычетом встречных требований к вкладчику, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного для соответствующего вида вкладов.Для владельцев КИВИ-кошельков информация о порядке предъявления их требований к банку размещена на сайте Агентства по страхованию вкладов.
С перечнем отделений Банка Уралсиб, выплачивающих возмещение клиентам Киви Банка (АО),можно ознакомиться на сайте банка, или на сайте АСВ.
Клиенты – индивидуальные предприниматели и юридические лица, получающие возмещение, могут открыть счет в Банке Уралсиб и подключить онлайн-банк для бизнеса «Уралсиб Бизнес Онлайн» за один день (реквизиты счета – в день обращения), а также воспользоваться выгодной акцией для новых клиентов – открытие счета и год бесплатного обслуживания на пакете «Пора расти», «Оптимальный». Начисление процентов на остаток по счету в течение 2 месяцев со дня открытия счета – по ставке 14% годовых.Менеджер банка приедет к вам для подписания документов на открытие счета (доступно для городов Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа).
Список документов для открытия счета здесь (кнопка «Бланки документов» внизу страницы). Телефон «горячей линии» для бизнес-клиентов Банка Уралсиб – 8-800-700-77-16.
Банк Уралсиб – один из крупнейших российских федеральных банков с 35-летним опытом работы на рынке. Банк обладает развитой региональной сетью и предлагает широкую линейку финансовых продуктов и услуг для розничных и корпоративных клиентов. Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, а также удобные нефинансовые сервисы и возможности для ведения бизнеса. Уралсиб входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2022 году (по данным «Эксперт РА»).
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. ИНН 0274062111
С Волгоградской области и других регионов РФ спишут две трети долгов29.02.2024 15:19
Экономика 29.02.2024 15:19
В 2023 году результат «Росгосстраха» от страховой деятельности вырос на 78,9%29.02.2024 15:15 Реклама
Экономика 29.02.2024 15:15 Реклама
В музее истории завода «Красный Октябрь» открылась выставка к 125-летию предприятия29.02.2024 11:17 Реклама
Экономика 29.02.2024 11:17 Реклама
«И ты, помидор?»: цены на томаты в Волгоградской области выросли на 10%29.02.2024 10:30
Экономика 29.02.2024 10:30
Цены на бензин в Волгоградской области встали как вкопанные29.02.2024 08:18
Экономика 29.02.2024 08:18
Рост поставок удобрений стимулирует развитие волгоградской экономики28.02.2024 08:11
Экономика 28.02.2024 08:11
Волгоградцам напомнили, какие налоги нужно заплатить до 28 февраля27.02.2024 18:49
Экономика 27.02.2024 18:49
Финансовый мост: банки увеличат географию трансграничных переводов26.02.2024 12:44
Экономика 26.02.2024 12:44
Волгоградцы могут позволить на свои зарплаты 829 литров бензина26.02.2024 10:38
Экономика 26.02.2024 10:38
Первая партия зерен горчицы отгружена в Волгограде для Монголии23.02.2024 16:12
Экономика 23.02.2024 16:12
Волгоградстат: в Волгоградской области не растут цены на бензин22.02.2024 11:34
Экономика 22.02.2024 11:34
Мошенники не дремлют: волгоградцев предупреждают о новой схеме кражи денег22.02.2024 11:02
Экономика 22.02.2024 11:02
Помидоры с яблоками обогнали яйца по росту цен в Волгограде22.02.2024 10:13
Экономика 22.02.2024 10:13
Уровень безработицы в Волгоградской области приближается к нулю20.02.2024 17:14
Экономика 20.02.2024 17:14
ЦБ: волгоградские компании ожидают сокращения спроса на новостройки19.02.2024 20:24
Экономика 19.02.2024 20:24