«Уйти без покупки не сможете»: в Волгограде до 15 марта дарят подарки за кроссовер JAECOO J7





После массового ухода европейских и корейских брендов с российского авторынка Максим задумался о смене «железного коня». Рождение ребенка и семейные хлопоты также склонили чашу весов в пользу покупки. Большой и надежный автомобиль стал не просто капризом, а осознанной необходимостью.

Проезжая мимо автосалона JAECOO АГАТ мужчина каждый раз смотрел на стильный кроссовер черного цвета, который казался недостижимой мечтой. Максим заинтересовался необычным дизайном иномарки и решил, наконец, лично посетить экспозицию.





Оказалось, что модель китайского автопрома JAECOO J7 (от немецкого слова Jaeger («охотник») и английского Cool («крутой»)) специально задумывалась для экспортного рынка. Автомобиль представлен у официального дилера JAECOO АГАТ в различных комплектациях и пяти цветовых решениях (зеленый, серебристый, серый, белый и черный). Волгоградца приятно удивила цена — от 2 599 900 рублей.

— А от салона есть какие-то бонусы?





— Дополнительное снижение общей стоимости возможно до 100 тысяч рублей, а также широкий выбор оборудования и сопутствующих услуг в подарок — от ковриков в машину, тонировки и комплекта зимних шин до оформления полиса КАСКО.

Кроссовер JAECOO J7 отлично себя зарекомендовал, как на городских улицах, так и в условиях пересеченной местности. Модель во всех комплектациях может похвастаться турбированным бензиновым двигателем 1.6 мощностью 186 лошадиных сил, роботизированной трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями и 7 режимами движения.





В зависимости от модификации расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,6 до 8,2 литра на 100 километров. До сотни JAECOO J7 разгоняется за 8,9 секунды. В обслуживании неприхотлив, проблем с запчастями нет, что, несомненно, является весомым плюсом для автолюбителей.

Кроссовер идеально подходит для большой семьи и длительных путешествий. Впрочем, он придется по вкусу и одиночкам, для которых автомобиль давно стал не просто средством передвижения, а продолжением образа жизни.





Большое внимание инженеры уделили вопросам безопасности. Различные датчики и ассистенты позволяют корректировать скоростной режим и вовремя реагировать на нештатные ситуации в дороге. Камера кругового видеообзора 540 градусов передает всю информацию о движении автомобиля и помехах на большой сенсорный дисплей разрешением 14,8".





Из очевидных плюсов JAECOO J7 — возможность беспроводной зарядки смартфонов в салоне иномарки и система CarPlay (для IPhone и Android), позволяющая пользоваться спутниковой навигацией, безопасно совершать звонки за рулем, переписываться в мессенджерах, слушать любимую музыку и выстраивать самые сложные маршруты одним касанием пальца. Меломанов порадует аудиосистема Sony с 8 динамиками.

— Лучшее соотношение цены и качества в этом сегменте. На вид он «европеец», но есть в нем какое-то восточное очарование. Выдвижные ручки, большой панорамный люк, оригинальная подсветка, минимализм в интерьере, премиальные LED-фары, 19-дюймовые литые диски из алюминиевого сплава. Могу сравнить JAECOO J7, например, со Skoda Karoq. Динамика, отличная маневренность, машину «чувствуешь», комфортно управлять. И цена, в сравнении с конкурентами, приятно удивляет, — поделился впечатлениями после тест-драйва Максим. — Автосалон официального дилера JAECOO АГАТ открылся в феврале. Кстати, подарки и приятные бонусы только до 15 марта. Я еще успеваю, а другим советую приехать в салон, сесть за руль… и вы сами все поймете. Уйти отсюда без покупки уже не сможете!

Пройти тест-драйв и ознакомиться со всеми условиями акции можно по адресу: Волгоград, Дзержинский район, шоссе Авиаторов, 2Б. Успейте приобрести автомобиль вашей мечты на лучших условиях!

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