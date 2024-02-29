В музее истории завода «Красный Октябрь» открылась выставка к 125-летию предприятия





Новая экспозиция, подготовленная в рамках празднования юбилейного года, заработала с середины февраля. Всего представлено более пятидесяти экспонатов, многие из которых создавались специально к 125-летию завода.

Знаменательную дату предприятие отметило в ноябре прошлого года. Все подарки, полученные к юбилею, были собраны и оформлены в особую выставку, посмотреть которую сможет каждый посетитель музея.

Экспозиция получилась многоплановой: картины, гравюры и различные оригинальные сувениры.

– Партнеры и коллеги с большим вниманием отнеслись к выбору подарков для нашего предприятия в честь юбилея. Многие из них связаны с его непосредственной деятельностью – плавкой металла, – рассказывает директор музея истории завода Наталия Болдырева. – Уверена, что часть подарков войдет в основной фонд. Например, подлинная облигация французского акционерного Уральско-Волжского металлургического общества 1902 года.

Напомним, что фонд музея «Красного Октября» насчитывает более 18 тысяч экспонатов, среди которых множество не просто ценных, а по-настоящему уникальных экземпляров. В числе его посетителей – работники предприятия и члены их семей, родственники защитников завода во время Сталинградской битвы, деловые партнеры, преподаватели колледжей и ВУЗов, школьники, студенты, а также жители и гости города.

Музей открыт для посетителей с понедельника по четверг с 08.30 до 11.30 и с 15.30 до 17.00, в пятницу – с 08.30 до 11.30.

Фото предоставлено АО «Корпорация Красный Октябрь»

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