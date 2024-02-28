



В первый день весны в 18.30 в театре «Царицынская опера» пройдет сольный концерт солистки театра, лауреата российских и международных конкурсов Екатерины Богачёвой «Эхо поэта». Авторский проект подготовлен специально для волгоградской сцены, зрителей приглашают в музыкальный салон в лучших традициях XIX века. Концертмейстер — давний партнер Екатерины Богачёвой по сцене, лауреат международных конкурсов Вера Синицына, специально приедет в Волгоград из Сочи.

Концерт Екатерины Богачёвой, объединивший словно колесо времени несколько эпох, великих поэтов и композиторов. Программа начнётся с произведений Бенджамина Бриттена на стихи Александра Пушкина. Удивительное увлечение английского композитора творчеством великого русского поэта ознаменовалось сочинением вокального цикла под общим названием «Эхо поэта». Примечательно, что Бенджамин Бриттен написал прекрасную музыку на стихотворения на русском языке, которого не знал. Вокальный цикл «Эхо поэта»определил название мероприятия и его особенность. Репертуар концерта включает в себя образцы классического наследия и современного вокального искусства, известного пока что не столь широко за пределами больших культурных центов страны.

Так, в проекте прозвучит большой блок произведений Сергея Рахманинова, среди них «Не пой, красавица, при мне» на стихи А. Пушкина, «К ней», слова А. Белого, «Ау», слова К. Бальмонта, «Сон», слова Ф. Сологуба, «Ночь печальна» слова И. Бунина и другие, а также жемчужины камерного творчества Клода Дебюсси и современников — Петра Белого, Леонида Десятникова. Зрители услышат музыку Клода Дебюсси на стихи Поля Бурже «Роман», «Колокола», «Прекрасный вечер», на стихи Теодора дё Банвиля «Звёздная ночь», Петра Белого на стихи К. Фофанова «Это было когда-то давно», «Лилия», «Столица бредила в чаду своей точки», «У печки», Леонида Десятникова «Живым сочувствием привета» на стихи Ф. Тютчева, романсы на стихи Р. Рильке и К. Рыжова.

В основе программы сложная концепция, для которой характерна перекличка тем, эпох. Автор объединила произведения, написанные разными композиторами и отражающие красоту музыки и стихов. Программа рассчитана на публику, которая чувствует и любит искусство в разных его проявлениях.

— Каждая краска в слове и музыке сплетаются в единое целое и создают виртуальную картину, смысл, который хотел донести поэт и дополнил композитор, — пояснила суть проекта его автор Екатерина Богачёва. — Концерт напомнит зрителям об эстетике музыкально-поэтических вечеровсалонов XIX века. Ждем наших любимых зрителей в театре «Царицынская опера» в первый день весны, чтобы послушать замечательные стихи и прекрасных композиторов.

Примечательно, что концерт пройдёт в колонном зале театра «Царицынская опера», где много света и пространства. Цветовые проекции от главного художника театра Андрея Павлова станут ярким дополнением утонченной камерной программы.

Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера» ИНН 3442071412