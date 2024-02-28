Экономика

Рост поставок удобрений стимулирует развитие волгоградской экономики

Экономика 28.02.2024 08:11
0
28.02.2024 08:11


Лидером по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений для российских аграриев по итогам прошлого года остается российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в Группу «ФосАгро»). В 2023 году компания увеличила поставки на внутренний рынок на 12% – до 3,3 млн тонн. 
Особенно заметный рост отмечен в сегменте жидких минеральных удобрений (ЖМУ): более чем на четверть. Этому способствует развитие инфраструктуры и логистики: в прошлом году «ФосАгро-Регион» открыла два новых центра дистрибуции, их общее количество в стране выросло до 34, а суммарная ёмкость хранения превысила 850 тыс. тонн. 
— Развивая инфраструктуру ЖМУ во всех регионах присутствия, мы сфокусировались на повышении удобства обслуживания и расширении возможностей сельхозтоваропроизводителей. В итоге, повысилась и доступность ЖМУ. Так, минимальная закупка жидкого комплексного удобрения ФосАгро APALIQUA NP 11:37 в прошлом году составила 20 кг, а максимальный объём на одного клиента – 12 тыс. тонн, — отметил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.
В Волгоградской области региональная компания сети – «ФосАгро-Ставрополь» – развивает региональный офис в Волгограде и собственный центр дистрибуции в г.Михайловка. Помимо перспективных в условиях региона жидких удобрений на нем представлен весь ассортимент российского производителя «ФосАгро» — комплексные марки с микроэлементами и водорастворимый аммофос, который можно применять во всех системах полива. 
— Точный подбор видов и марок удобрений, основанный на знании почвенных характеристик, помогает сократить расходы сельхозпроизводителей и повысить урожайность. На это направлен наш новый сервис – агрохимобследование почв, который мы также развиваем в Волгоградской области, — рассказал директор «ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихонов.
Вклад компании в развитие региона отметил заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов:
— В успехах аграриев нашего региона велика заслуга деловых партнеров, обеспечивающих сферу АПК всем необходимым для производства. Компания «ФосАгро» — в числе самых надежных партнеров сельхозпроизводителей Волгоградской области, да и всей России. За несколько лет нашего сотрудничества не просто выросли объемы продаж удобрений, но, как следствие, урожаи зерна, масличных, овощей.
Группа «ФосАгро получила высшую награду, став лауреатом I степени национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению Президента РФ в 2023 году. Таким образом отмечено участие компании в социально-экономическом развитии территорий. Одним из шагов компании по укреплению социальной сферы в регионах своего присутствия стала объявленная «ФосАгро» очередная индексация заработной платы всех 23 тысяч своих работников. Второй год денежные выплаты на предприятиях группы растут на рекордные для бизнеса 15%. Эта инициатива коснулась и Волгоградской области.
Помимо выполнения производственных планов «ФосАгро-Ставрополь» активно участвует в социально-экономической жизни региона. Ежегодно ветераны Великой Отечественной войны и участники Сталинградской битвы получают подарки и поздравления в памятные даты. Для детского футбольного клуба компания закупает спортивный инвентарь и фирменную экипировку, предоставляет удобрения для благоустройства футбольного газона. 
В сотрудничестве с Волгоградским государственным аграрным университетом на базе «Инновационной деревни» эксперты компании ежегодно ведут разработку и апробацию новых систем минерального питания, адаптированных к условиям региона. Подготовке квалифицированных кадров для АПК региона способствуют лекции, которые проводят специалисты агрономической службы сети для студентов Волгоградского аграрного университета. В текущем году также запланировано проведение семинаров для сельхозпроизводителей области.
Реклама. ООО «ФосАгро-Ставрополь», ИНН 2635060359

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.02.2024 18:49
Экономика 27.02.2024 18:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.02.2024 12:44
Экономика 26.02.2024 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.02.2024 10:38
Экономика 26.02.2024 10:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.02.2024 16:12
Экономика 23.02.2024 16:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.02.2024 11:34
Экономика 22.02.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.02.2024 11:02
Экономика 22.02.2024 11:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2024 10:13
Экономика 22.02.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.02.2024 17:14
Экономика 20.02.2024 17:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.02.2024 20:24
Экономика 19.02.2024 20:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.02.2024 11:25 Реклама
Экономика 19.02.2024 11:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2024 11:03
Экономика 19.02.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.02.2024 15:10
Экономика 16.02.2024 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2024 11:19 Реклама
Экономика 15.02.2024 11:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2024 10:23
Экономика 15.02.2024 10:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2024 08:30
Экономика 15.02.2024 08:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:21
Новое семейство орланов поселилось в природном парке Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:13
Ярмарку местных производителей откроют 16 марта в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
11:08
В Волгограде бывалый разбойник грабил офисы микрозаймов с игрушечным пистолетикомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:46
Укравший велосипед курьера волжанин стал героем криминального видеоСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде после ДТП у СИЗО возобновили движение трамваевСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области приступили к ямочному ремонтуСмотреть фотографии
09:05
В «темных» делах жительницы Волгограда пришлось разбираться полиции и судуСмотреть фотографии
08:53
В Волгоградской области напечатают 1783700 бюллетеней к выборам ПрезидентаСмотреть фотографии
08:11
Рост поставок удобрений стимулирует развитие волгоградской экономикиСмотреть фотографии
07:25
Семь вирусов одновременно атакуют жителей Волгограда и областиСмотреть фотографии
07:15
«Главное – сохранить жизни людей»: в Волгограде показали фильм о командире засекреченного спецназаСмотреть фотографии
22:36
В Сети появилась полная версия фильма о «Бессмертном Сталинграде» из ВолгоградаСмотреть фотографии
21:25
Главный следователь по делам Навального из Волгограда получил повышение в ГСУ СКРСмотреть фотографии
20:23
Магнитная буря неожиданно началась после мощных вспышек на СолнцеСмотреть фотографии
20:05
Производство упаковки для яиц выгорело в Саратовской областиСмотреть фотографии
19:54
В Волгоградской области 6 марта взвоют сиреныСмотреть фотографии
19:22
Труп 19-летнего парня нашли соседи на лестничной клетке в КамышинеСмотреть фотографии
18:49
Волгоградцам напомнили, какие налоги нужно заплатить до 28 февраляСмотреть фотографии
18:29
На всякий случай? Волгоградцев спросят о готовности платить 60 рублей за проездСмотреть фотографии
18:22
В Волгоградской области этой зимой выпало осадков на 180% больше нормыСмотреть фотографии
17:23
Мишустин выделил Волгоград на сессии с министрами и главами регионовСмотреть фотографии
16:32
В Волжском мужчине оторвало кисть руки на работеСмотреть фотографии
16:22
Либо со страной, либо без денег. В ГД перекрывают «кислород» иноагентамСмотреть фотографии
15:39
Волгоградцам показали новый облик кинотеатра «Юбилейный»Смотреть фотографии
15:21
Дело о краже 3,8 млн рублей из сейфа в IDM Сliniс в Волгограде дошло до судаСмотреть фотографии
15:05
Кто, если не они? В Волгограде коммунальщики взялись за воспитание молодых кадровСмотреть фотографии
14:54
Увлекательный квест на волгоградском комбинате питания погружает школьников в мир пищевых профессийСмотреть фотографии
13:26
Волгоградцы 27 февраля столкнулись со сбоем в работе TelegramСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде 17-летний студент помогал мошенникам обирать пенсионеровСмотреть фотографии
13:05
Послание Путина покажут в кинотеатре ВолгоградаСмотреть фотографии
 