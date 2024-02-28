



Лидером по суммарному объему поставок всех видов минеральных удобрений для российских аграриев по итогам прошлого года остается российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в Группу «ФосАгро»). В 2023 году компания увеличила поставки на внутренний рынок на 12% – до 3,3 млн тонн.

Особенно заметный рост отмечен в сегменте жидких минеральных удобрений (ЖМУ): более чем на четверть. Этому способствует развитие инфраструктуры и логистики: в прошлом году «ФосАгро-Регион» открыла два новых центра дистрибуции, их общее количество в стране выросло до 34, а суммарная ёмкость хранения превысила 850 тыс. тонн.

— Развивая инфраструктуру ЖМУ во всех регионах присутствия, мы сфокусировались на повышении удобства обслуживания и расширении возможностей сельхозтоваропроизводителей. В итоге, повысилась и доступность ЖМУ. Так, минимальная закупка жидкого комплексного удобрения ФосАгро APALIQUA NP 11:37 в прошлом году составила 20 кг, а максимальный объём на одного клиента – 12 тыс. тонн, — отметил генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

В Волгоградской области региональная компания сети – «ФосАгро-Ставрополь» – развивает региональный офис в Волгограде и собственный центр дистрибуции в г.Михайловка. Помимо перспективных в условиях региона жидких удобрений на нем представлен весь ассортимент российского производителя «ФосАгро» — комплексные марки с микроэлементами и водорастворимый аммофос, который можно применять во всех системах полива.

— Точный подбор видов и марок удобрений, основанный на знании почвенных характеристик, помогает сократить расходы сельхозпроизводителей и повысить урожайность. На это направлен наш новый сервис – агрохимобследование почв, который мы также развиваем в Волгоградской области, — рассказал директор «ФосАгро-Ставрополь» Андрей Тихонов.

Вклад компании в развитие региона отметил заместитель губернатора Волгоградской области Василий Иванов:

— В успехах аграриев нашего региона велика заслуга деловых партнеров, обеспечивающих сферу АПК всем необходимым для производства. Компания «ФосАгро» — в числе самых надежных партнеров сельхозпроизводителей Волгоградской области, да и всей России. За несколько лет нашего сотрудничества не просто выросли объемы продаж удобрений, но, как следствие, урожаи зерна, масличных, овощей.

Группа «ФосАгро получила высшую награду, став лауреатом I степени национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению Президента РФ в 2023 году. Таким образом отмечено участие компании в социально-экономическом развитии территорий. Одним из шагов компании по укреплению социальной сферы в регионах своего присутствия стала объявленная «ФосАгро» очередная индексация заработной платы всех 23 тысяч своих работников. Второй год денежные выплаты на предприятиях группы растут на рекордные для бизнеса 15%. Эта инициатива коснулась и Волгоградской области.

Помимо выполнения производственных планов «ФосАгро-Ставрополь» активно участвует в социально-экономической жизни региона. Ежегодно ветераны Великой Отечественной войны и участники Сталинградской битвы получают подарки и поздравления в памятные даты. Для детского футбольного клуба компания закупает спортивный инвентарь и фирменную экипировку, предоставляет удобрения для благоустройства футбольного газона.

В сотрудничестве с Волгоградским государственным аграрным университетом на базе «Инновационной деревни» эксперты компании ежегодно ведут разработку и апробацию новых систем минерального питания, адаптированных к условиям региона. Подготовке квалифицированных кадров для АПК региона способствуют лекции, которые проводят специалисты агрономической службы сети для студентов Волгоградского аграрного университета. В текущем году также запланировано проведение семинаров для сельхозпроизводителей области.

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