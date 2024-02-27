Увлекательный квест на волгоградском комбинате питания погружает школьников в мир пищевых профессий

Общество 27.02.2024 14:54
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27.02.2024 14:54
В Волгограде проходит необычный образовательный квест для школьников средних классов. Мероприятие проводится на базе комбината социального питания ООО «Виво Маркет» в рамках программы по профориентации учащихся.
Цель квеста – познакомить школьников с особенностями работы пищевого производства в интересном и доступном формате. Учащиеся 6-11 классов проходят ряд интерактивных заданий, связанных с изучением процесса производства продуктов питания. В рамках квеста школьники знакомятся с работой оборудования и изучают основы гигиены и безопасности на пищевых предприятиях.
– Мне очень понравилось, я не любитель выходить куда-то с классом, но сегодня решила рискнуть и не пожалела об этом, – поделилась впечатлениями ученица 7Б класса гимназии №17 Мария Блохина, – было весело и познавательно искать конверты и отгадывать загадки. А еще мне очень понравился цех, где делают тесто, такое оборудование я никогда не видела.
Одним из самых ярких и запоминающихся моментов квеста становится мастер-класс по украшению пончиков. Под руководством опытных поваров участники квеста украшают пончики глазурью, шоколадом и кондитерскими украшениями. После завершения квеста все участники получают свои творения в виде красивых и вкусных пончиков в качестве памятного подарка.
– Было очень интересно проходить разные зоны и выполнять задания, иногда было непросто найти конверт, но мы справились. Мастер-класс был крутой, мы украшали пончики сами, а потом их ели. А еще мне очень понравился экскурсовод, он интересно все рассказывал и было совсем не скучно, – сказал семиклассник Виктор Мусаелян.
Участие в таком квесте позволяет школьникам не только узнать о пищевой промышленности, но и развить свои навыки командной работы, креативности и коммуникации. Организаторы надеются, что это мероприятие поможет ребятам определиться с выбором будущей профессии и привлечь больше молодых специалистов к работе на предприятиях общественного питания. Записаться на экскурсию-квест можно здесь.
Фото предоставлено ООО «Виво Маркет»
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