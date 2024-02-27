Начни свою карьеру в автомобильном маркетплейсе FRESH

Общество 27.02.2024 13:18 Реклама
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27.02.2024 13:18 Реклама
Первый автомобильный маркетплейс FRESH – это современная автомобильная компания. Мы трансформируем рынок автомобилей с пробегом, работаем в дилерском направлении и обслуживаем автомобили в нашем сервисе. У нас большой штат офисных сотрудников. Большой выбор вакансий – найди свою на сайте hr.freshauto.ru.
Преимущества работы во FRESH:
- высокий доход, мы платим выше рынка;
- самая быстрая карьера в авторитейле. 90% руководителей начинали карьеру с рядовых менеджеров;
- официальное трудоустройство, стабильные выплаты и социальная поддержка;
- возможность выбора графика и времени начали работы, комфортное рабочее место как у механика, так и у программиста;
- интересные и амбициозные проекты и задачи - скучно не будет;
- бесплатное обучение в корпоративном университете FRESH Академия и внешние курсы;
- спортивные соревнования между филиалами, тематические и корпоративные мероприятия;
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