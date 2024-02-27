Начни свою карьеру в автомобильном маркетплейсе FRESH





Первый автомобильный маркетплейс FRESH – это современная автомобильная компания. Мы трансформируем рынок автомобилей с пробегом, работаем в дилерском направлении и обслуживаем автомобили в нашем сервисе. У нас большой штат офисных сотрудников. Большой выбор вакансий – найди свою на сайте hr.freshauto.ru









Преимущества работы во FRESH:





- высокий доход, мы платим выше рынка;

- самая быстрая карьера в авторитейле. 90% руководителей начинали карьеру с рядовых менеджеров;

- официальное трудоустройство, стабильные выплаты и социальная поддержка;

- возможность выбора графика и времени начали работы, комфортное рабочее место как у механика, так и у программиста;

- интересные и амбициозные проекты и задачи - скучно не будет;

- бесплатное обучение в корпоративном университете FRESH Академия и внешние курсы;

- спортивные соревнования между филиалами, тематические и корпоративные мероприятия;

- возможность переехать в любой регион присутствия и работать там.





Мы быстро растем и становимся лучше каждый день! Приcоединяйся к нам: hr.freshauto.ru



