ЕвроХим-ВолгаКалий поощряет научное творчество своих сотрудников

Общество 26.02.2024 10:18 Реклама
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26.02.2024 10:18 Реклама
Ведущий горный инженер проектно-технического отдела рудника ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Морунаш проходит полугодовую стажировку в компании «ПроТех Инжиниринг» в Санкт-Петербурге. За это время Сергей сможет перенять практические навыки и опыт старших коллег из отдела горного проектирования под руководством Дениса Уразова.
Поездкой на одно из лучших проектных предприятий, расположенных в одном из красивейших городов России, ЕвроХим-ВолгаКалий отметил успехи Сергея Морунаша в научно-исследовательской работе. Его проект занял первое место в региональном этапе научно-технической конференции. Перспективное и интересное исследование на тему «Альтернативная работа в запыленных условиях ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Сергей провел в выработках рудника Гремячинского ГОКа при содействии наставника — старшего менеджера отдела по операционным улучшениям Сергея Миллера.
После победы на научно-технической конференции ЕвроХим-ВолгаКалия Сергей Морунаш представил свой проект на корпоративном этапе Форума Молодежи ЕвроХима 2023 «Время первых» в Сочи. На форуме его работу заметили руководители предприятия «ПроТех Инжиниринг» и пригласили на стажировку.
Сейчас под руководством опытных специалистов Сергей занимается разработкой рабочих документаций для рудника ЕвроХим-ВолгаКалия. По окончании стажировки сотрудник Гремячинского ГОКа вернется на свое предприятие со знанием горного проектирования, опытом разработки проектной и рабочей документации для дальнейшего развития своего направления.
Таким образом ЕвроХим-ВолгаКалий поощряет стремление молодежи заниматься научным творчеством. Поддержка талантливых сотрудников осуществляется сразу в нескольких направлениях. Специалисты Учебного центра организуют проведение научно-технических конференций, развивают наставничество, проводят семинары и обучающие сессии по развитию профессиональных и личностных компетенций. Специалисты отдела по операционным улучшениям запустили «Фабрику идей» — это внутрикорпоративный проект, помогающий работникам внедрить на производстве свои инициативы и предложения. Участие в «Фабрике идей» — возможность не только улучшить рабочие процессы, сделать их удобнее, эффективнее и безопаснее, но и получить денежное вознаграждение.
— Я благодарен своему предприятию за предоставленную возможность, — говорит Сергей Морунаш. — Мне было интересно работать над своим проектом, буду рад, если моя работа и полученные во время стажировки знания помогут повысить производственные показатели Гремячинского комбината.
Реклама. ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», ИНН 7710473036
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