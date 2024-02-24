Санкции США затронули волгоградский бизнес





Две компании из Волгоградской области и уроженка города-героя попали в санкционный список США и Евросоюза, опубликованный накануне. Как сообщает V102.RU со ссылкой на перечень организаций и физических лиц, в отношении которых были введены ограничительные меры, в него попал, в частности, Волжский трубный завод наряду с несколькими предприятиями ТМК в других субъектах России. Две компании из Волгоградской области и уроженка города-героя попали в санкционный список США и Евросоюза, опубликованный накануне. Как сообщает V102.RU со ссылкой на перечень организаций и физических лиц, в отношении которых были введены ограничительные меры, в него попал, в частности, Волжский трубный завод наряду с несколькими предприятиями ТМК в других субъектах России.

Также в санкционном списке оказалась компания «Стереотек» из Волгограда, которая занимается исследованиями в области естественных и технических наук. Организация выпускает, в частности, 5D-принтеры согласно данным из открытых источников.В список внесена и 50-летняя уроженка Волгограда Елена Лобаева наряду с Николаем и Владиславом Лобаевыми из Ростова-на-Дону. Эти граждане могут быть связаны с ООО «Торговым домом Лобаевым АРМС», которое также оказалось в санкционном перечне.В санкционный список США всего внесены около 500 организаций и физических лиц из России и других стран. В частности, туда вошли крупные российские предприятия, банки, научно-исследовательские институты, общественные организации, торговые дома и даже российские суда, несколько губернаторов и других политиков.