Экономика

Санкции США затронули волгоградский бизнес

Экономика 24.02.2024 09:14
0
24.02.2024 09:14


Две компании из Волгоградской области и уроженка города-героя попали в санкционный список США и Евросоюза, опубликованный накануне. Как сообщает V102.RU со ссылкой на перечень организаций и физических лиц, в отношении которых были введены ограничительные меры, в него попал, в частности, Волжский трубный завод наряду с несколькими предприятиями ТМК в других субъектах России.
Также в санкционном списке оказалась компания «Стереотек» из Волгограда, которая занимается исследованиями в области естественных и технических наук. Организация выпускает, в частности, 5D-принтеры согласно данным из открытых источников.
В список внесена и 50-летняя уроженка Волгограда Елена Лобаева наряду с Николаем и Владиславом Лобаевыми из Ростова-на-Дону. Эти граждане могут быть связаны с ООО «Торговым домом Лобаевым АРМС», которое также оказалось в санкционном перечне.
В санкционный список США всего внесены около 500 организаций и физических лиц из России и других стран. В частности, туда вошли крупные российские предприятия, банки, научно-исследовательские институты, общественные организации, торговые дома и даже российские суда, несколько губернаторов и других политиков.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
23.02.2024 16:12
Экономика 23.02.2024 16:12
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.02.2024 11:34
Экономика 22.02.2024 11:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.02.2024 11:02
Экономика 22.02.2024 11:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2024 10:13
Экономика 22.02.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.02.2024 17:14
Экономика 20.02.2024 17:14
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.02.2024 20:24
Экономика 19.02.2024 20:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.02.2024 11:25 Реклама
Экономика 19.02.2024 11:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.02.2024 11:03
Экономика 19.02.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.02.2024 15:10
Экономика 16.02.2024 15:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2024 11:19 Реклама
Экономика 15.02.2024 11:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2024 10:23
Экономика 15.02.2024 10:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.02.2024 08:30
Экономика 15.02.2024 08:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2024 10:39 Реклама
Экономика 14.02.2024 10:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2024 09:18
Экономика 14.02.2024 09:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.02.2024 08:43
Экономика 14.02.2024 08:43
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:57
Во 2-ю годовщину СВО в Волгоградской области открыли памятник в виде звездыСмотреть фотографии
11:26
Под Волгоградом 656 домов остались без водыСмотреть фотографии
10:46
Старая «Волга» протаранила столб в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:25
Под Волгоградом второй раз за зиму расцвела верба: что это значитСмотреть фотографии
09:31
Под Волгоградом в лобовой аварии покалечились четвероСмотреть фотографии
09:14
Санкции США затронули волгоградский бизнесСмотреть фотографии
07:54
«Каустик» проиграл «Чеховским медведям» три мячаСмотреть фотографии
22:30
Над Волгоградом 23 февраля прогремел праздничный салютСмотреть фотографииCмотреть видео
21:03
Волгоградский стенд на ВДНХ в Москве посетили стрельцы и красноармейцыСмотреть фотографии
19:04
В Волгограде 96-летней труженице тыла помогли вернуть отнятую обманом квартируСмотреть фотографии
17:27
В Волгоградской области запретили распахивать остатки столицы Золотой ордыСмотреть фотографии
16:12
Первая партия зерен горчицы отгружена в Волгограде для МонголииСмотреть фотографии
15:19
Врач-офтальмолог в Волгоградской области отсудила заслуженную досрочную пенсиюСмотреть фотографии
14:07
Генерал МВД произвел «Выстрел памяти» на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:37
Реконструкция волгоградского ЦУМа обойдется почти в 2,5 млрд рублейСмотреть фотографии
12:45
Пропавших в Волгоградской области двоих мужчин нашли мертвымиСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде 23 февраля у Вечного огня почтили память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде 104-летнюю ветерана ВОВ заставляют явиться в УК из-за протекающей крышиСмотреть фотографии
10:49
РПН не уловил вредных выбросов от пожара на «НПО Броня» в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:52
Пассажирская «Газель» сбила пешехода на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:09
Житель Волгоградской области стал 7-миллионным посетителем выставки «Россия»Смотреть фотографии
08:52
Волгоградским призывникам предложат выбор – на военную службу или в лесСмотреть фотографии
08:12
Скотовода осудили за огненную месть работодателю в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:39
«Спокойный и надежный»: волгоградец с помощью бисера и нейросети создал портрет Владимира ПутинаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:08
В селе Лозном Волгоградской области мужчина обезглавил сожительницуСмотреть фотографии
20:41
Медики просят у баронов разрешение на вакцинацию от кори цыганСмотреть фотографии
20:21
В Волгограде исследуют воздух после пожара на производстве «НПО Броня»Смотреть фотографии
19:40
Волгоградские евреи просят передать в синагогу артефакт из бункера ЧуяноваСмотреть фотографии
18:37
За 40. Безнадежно женат: портрет среднего волгоградца нарисовали статистикиСмотреть фотографии
18:25
Самосвалы тоннами скидывают строительный мусор возле ВолГУ: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
 