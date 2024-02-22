



Спорт и здоровый образ жизни – одна из давних и значимых традиций на предприятии. Волгоградские металлурги играют в футбол и волейбол, занимаются боксом и регби, участвуют в соревнованиях по бегу.

Прошлый сезон с успехом отыграла футбольная команда – взяла серебро в чемпионате Объединенной футбольной лиги и межзаводском турнире среди предприятий Горно-металлургического комплекса Волгограда, отмечена в номинации «Команда-открытие» Всероссийского турнира по мини-футболу «Кубок Машиностроения и Металлургии».

В составе сборной «Красного Октября» – Виктор Анисифоров, сортировщик-сдатчик металла отделения отделки металла обжимного крупносортного цеха.

– Устроившись на предприятие, узнал, что проходит отбор в футбольную сборную «Красного Октября», – рассказал волгоградский металлург. – Очень обрадовался, так как футбол для меня – целая жизнь. Занимаюсь этим видом спорта с самого детства – сначала игры во дворе, потом 9 лет тренировался в спортивном клубе, после ушел в любительский спорт.

Виктор также поделился, как ему удается совмещать работу со спортом и почему для него игра в команде – большая честь:

– На тренировках я отдыхаю от всех повседневных мыслей и задач, сконцентрирован только на игре. Мы с товарищами по команде понимаем, что представлять наше предприятие – большая честь, поэтому серьезно готовимся к соревнованиям любого уровня.

Не мыслит своей жизни без спорта и Павел Красников, огнеупорщик на горячих работах цеха фасонного литья. Вот уже 7 лет он участвует в соревнованиях по бегу на длинные дистанции. В прошлом году Павел победил в полумарафоне «Северная столица» (категория 40-44 лет), завоевал призовые места в забегах, проходивших в Москве, Элисте, Волжском и Волгограде.

– Я серьезно занимался легкой атлетикой, кандидат в мастера спорта. Без бега, наверное, уже не смогу. Выбрал марафоны, потому что это прекрасная возможность показать себе и другим, на что ты способен, – рассказал Павел. – Я тренируюсь шесть-семь дней в неделю – в любую погоду. Когда сезон соревнований позади, то даю себе время восстановиться – количество тренировок уменьшаю до трех. Физически, конечно, нелегко. Но я мотивирован на достойный результат и призовое место, ведь проведена колоссальная работа по подготовке, во время которой меня всегда поддерживают семья и коллеги.

Волейбольная сборная предприятия тоже добивается успехов. В прошлом году команда заняла второе место в открытом новогоднем турнире по волейболу, который проводит Волжский трубный завод.

В числе заводских волейболистов – Дмитрий Крайников, огнеупорщик на горячих работах цеха ремонта металлургических печей.

– Я в принципе люблю спорт, – говорит Дмитрий, – он присутствует в моей жизни с самого детства. Волейбол – прекрасная командная игра, во время которой испытываешь целый спектр эмоций. Общий успех зависит от умений и сосредоточенности каждого – это очень заряжает и дает стимул играть еще лучше. Завод у нас большой, со многими ребятами, наверное, и не встретились бы. А теперь дружим, знаем, кто чем занимается на предприятии. Понимаем, что мы одна большая команда – и в цехах, и на поле.

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