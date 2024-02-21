Эстафеты, патриотические квизы и выставки детских поделок – на протяжении уже многих лет волгоградская бизнес-гимназия в годовщину Сталинградской битвы открывает свои двери для учеников и их родителей, чтобы не только интересно и познавательно провести время вместе с семьей, но и напомнить всем о важности сохранения традиционных семейных ценностей.





Мероприятие стало не только любимым для всех гимназистов, но и актуальным в 2024 году, который был объявлен Годом семьи. Праздник, приуроченный к 81-ой годовщине Сталинградской битвы сплотил собравшихся школьников и скрепил союз преподавательского состава и родителей учащихся.

– Сегодняшнее мероприятие, которое уже стало традиционным, является ярким примером патриотического воспитания при участии детей и их родителей, – рассказала заместитель директора, Почетный работник воспитания и просвещения РФ Алла Виханская. – Мы ежегодно проводим квесты, военно-спортивные игры, литературно-музыкальные композиции. На нашей выставке творческих работ, посвященной годовщине Сталинградской битвы, можно увидеть совместные работы родителей и учащихся.

Яркое событие для детей и родителей в стенах бизнес-гимназии началось с выставки детских работ на тему Великой Отечественной войны, а школьные повара организовали площадку с полевой кухней, где все могли попробовать настоящую солдатскую кашу.

Затем все направились в спортивный зал на военно-спортивные игры, чтобы принять участие в веселых забегах и конкурсах, а также испытать себя в разборке и сборке автоматов на время. Атмосфера сплоченности и энергии подарила всем участникам незабываемые эмоции и улыбки.









В театрализованной части приняли участие самые творческие и талантливые гимназисты. Для родителей они приготовили концерт, на котором рассказали стихотворения, удивили своим вокалом и завораживающим танцем с лентами в цвет российского триколора. После концерта учеников младших классов и их родителей наградили почетными грамотами за лучшие поделки.





Кульминацией праздника стали квест-игры «По стопам героев Сталинградской битвы», на которых школьники вместе с родителями проверили свои знания в истории, литературе и географии. В бизнес-гимназии понимают, что такие события являются важным инструментом как для сохранения теплого микроклимата в стенах учебного заведения, так и для укрепления взаимоотношений между детьми и родителями. Особенно важным это является в Год семьи.





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