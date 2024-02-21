



Мы привыкли желать друг другу здоровья на день рождения и другие праздники, но ведь позаботиться об этом вполне можно самим. Санаторий «Ахтуба» предлагает жителям региона варианты приятного отдыха с пользой для здоровья.

Санаторий «Ахтуба» расположен в Волжском в живописном месте на берегу реки Ахтуба. Благоприятные условия проживания, современное медицинское оборудование для различных видов лечения и оздоровления, квалифицированный медицинский (есть кандидаты и доктора медицинских наук) и обслуживающий персонал, красивая территория, наличие охраны и автостоянка, близость кафе и оборудованного пляжа – все это будет способствовать хорошему и полноценному отдыху.





В санатории «Ахтуба» можно оформить как полноценные санаторно-курортные путёвки, так и просто выбрать конкретные процедуры. При этом отдых по путёвке предполагает проживание в комфортных номерах, трёхразовое питание и лечение вместе с консультациями врачей: терапевта, физиотерапевта, невролога, стоматолога и других.





Медицинские процедуры в санатории помогут поправить здоровье при различных заболеваниях, в том числе, при болезнях сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, нервной, дыхательной, опорно-двигательной, мочеполовой, эндокринной систем.

В числе многочисленных процедур, доступных в санатории «Ахтуба»: классический массаж, светолечение, электролечение, магнитотерапия, грязелечение (эльтонская, саксская, ейская), лазеротерапия, озонотерапия, спелео-климатическая камера, бальнеолечение.

Отдельно стоит выделить процедуры, которые относятся к водолечению: душ Шарко, подводный душ-массаж, циркулярный и восходящий душ, солевые, хвойные, бишофитовые ванны, жемчужные ванны, сероводородные, йодобромные и другие ванны, сухая углекислая ванна и гидромассаж.





Набор полезных процедур регулярно расширяется. Совсем недавно в санатории стало доступно лечение тамбуканской грязью, которая оказывает оздоровительный эффект при ряде заболеваний. Также можно оценить эффект от ионизированной (подкисленная, щелочная) воды установки «Изумруд», от вибромассажа, аэрофитотерапии, ингаляций, кислородных коктейлей, лечебно-оздоровительных упражнений, фитосборов.

Отдых в санатории «Ахтуба» поможет восстановить силы после зимы, зарядиться здоровьем и положительными эмоциями, не выезжая за пределы региона.

Адрес: ул. Набережная, 2Д

Телефон: 8(8443) 34-20-32

Email: ahtubasp@mail.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия: Регистрационный номер лицензии: ЛО41-0114634/00294165; Дата предоставления лицензии: 11.08.2014; Лицензирующий орган: Комитет здравоохранения Волгоградской области. Реклама. ООО «СП "Ахтуба"», ИНН 3435081089, сайт sp-ahtuba.ru