Общество

Волжский трубный завод повысит эффективность экологического контроля на предприятии

Общество 20.02.2024 14:25 Реклама
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20.02.2024 14:25 Реклама


Экологическая лаборатория Волжского трубного завода, входящего в Трубную Металлургическую Компанию, сможет увеличить спектр проводимых исследований по итогам аудита, организованного Росаккредитацией. С февраля 2024 года область аккредитации лаборатории расширена на 33%, что позволит заводу повысить интенсивность и точность проводимых измерений, а также еще лучше контролировать экологическую обстановку.

Процедура подтверждения компетенций Центра аналитического контроля управления производственной экологии ВТЗ проходит каждые два года. В рамках аккредитации независимая экспертная группа проверила материально-техническое оснащение лаборатории, уровень компетентности персонала, результаты деятельности и внедренную систему менеджмента качества. Все методики исследований верифицированы и применяются на практике.

Теперь ЦАК сможет дополнительно исследовать компоненты промышленных выбросов и атмосферного воздуха, а также ситуацию на рабочих местах на 42 показателя и применять 26 новых методик. В наибольшей степени область аккредитации расширена в сфере контроля промышленных выбросов — до 41 показателя, определяемого по 29 методикам. Новая область аккредитации позволяет перейти на прямые (инструментальные) измерения на источниках выбросов и использовать современные газоанализаторы для определения контрольных параметров.

Также Росаккредитация подтвердила компетенции лаборатории по определению концентрации вредных веществ в воздухе рабочих зон. Кроме того, теперь на базе ЦАК есть возможность проводить исследования качества поставляемой на предприятие питьевой воды с выдачей протоколов. Расширение области аккредитации позволит повысить независимость ВТЗ от услуг сторонних лабораторий.

— Программа производственного экологического контроля предприятий ТМК дает возможность строго контролировать нагрузку на окружающую среду, — отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков. — Лаборатория ВТЗ ежедневно проводит замеры по нескольким десяткам параметров. Реализуются совместные проекты с другими предприятиями ТМК — так, в 2023 году специалисты ВТЗ совместно с экологами Челябинского трубопрокатного завода опробовали новую методику измерений атмосферного воздуха. Также в рамках корпоративной программы по снижению углеродного следа ВТЗ получил возможность измерять концентрацию парникового газа. Благодаря более глубокому пониманию ситуации мы корректируем технологические процессы, реализуем природоохранные мероприятия и, таким образом, содействуем улучшению экологии.

Центра аналитического контроля ВТЗ является испытательной лабораторией, оснащенной современным оборудованием для проведения количественного химического анализа проб, взятых на контролируемых объектах. Сегодня область аккредитации включает 126 методик, по которым определяются 169 показателей в таких сферах как экологическая безопасность, производственная среда на рабочих местах и питьевое водоснабжение.

Для справки

Волжский трубный завод является одним из ведущих российских предприятий трубной отрасли. В состав ТМК входит с 2002 года. Производственная мощность завода составляет 980 тыс. тонн стали и 770 тыс. тонн труб в год. Предприятие производит более 800 типоразмеров труб, количество работающих — более 8 тыс. человек. На ВТЗ производят бесшовные трубы для нефтегазовой, химической, нефтехимической и автомобильной отраслей, машиностроения и теплоэнергетики.

Реклама. АО «Волжский трубный завод», ИНН 3435900186

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