Телеком

МегаФон поможет Минцифры бороться с фишингом и утечками персональных данных

Телеком 20.02.2024 13:00
0
20.02.2024 13:00


МегаФон подключил к системе мониторинга фишинговых сайтов от Минцифры собственную антифишинговую платформу. Теперь специалисты оператора выявляют мошеннические ресурсы и передают информацию НИИ «Интеграл» для блокировки этих сайтов. Только в январе 2024 года выявлено 6,7 тысячи таких ресурсов.
Платформа МегаФона дополнила информсистему Минцифры «Антифишинг», которая выявляет сайты, маскирующиеся под официальные ресурсы госорганов, компаний, маркетплейсов и социальных сетей. В ежедневном режиме умные алгоритмы оператора сканируют и анализируют более миллиона интернет-ресурсов. Те, которые система распознала как подозрительные, просматривают специалисты, после чего формируется список фишинговых сайтов. Затем уполномоченные органы власти принимают решение о блокировке сайта или разделегировании домена.
Только за январь 2024 года платформа МегаФона выявила порядка 6700 мошеннических сайтов. Чаще всего злоумышленники маскируют интерфейс входа под учетную запись в соцсети или мессенджеры: VK, Telegram или WhatsApp. На втором месте среди самых популярных фишинговых ресурсов — сайты-имитации «Госуслуг», а на третьем — ресурсы, имитирующие официальные сайты банков.
Мошенники часто создают фальшивые формы оплаты, используемые для кражи данных банковских карт, сайты несуществующих инвестиционных платформ и ресурсы, на которых якобы продаются билеты на популярные спектакли, стендап-шоу и другие мероприятия. В январе большинство из них размещалось в доменных зонах ru, shop, com и top.
— МегаФон обладает глубокой экспертизой по борьбе с фишингом и своих абонентов мы всегда предупреждаем о рисках перехода на подозрительные сайты. В нашем распоряжении большой объем вычислительных мощностей, который позволяет оперативно выявлять ресурсы, которые могут использоваться для кражи конфиденциальных сведений пользователей. По итогам 2023 года мы выявили свыше 200 тысяч фишинговых и других вредоносных ресурсов, что в 4,5 раза больше показателя 2020 года, — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.
Фото предоставлено ПАО «МегаФон»
Реклама. ПАО «МегаФон», ИНН 7812014560

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
15.02.2024 17:42 Реклама
Телеком 15.02.2024 17:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.02.2024 16:08 Реклама
Телеком 15.02.2024 16:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.02.2024 12:30 Реклама
Телеком 14.02.2024 12:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.02.2024 14:33
Телеком 13.02.2024 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.02.2024 11:43
Телеком 12.02.2024 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.02.2024 13:32 Реклама
Телеком 08.02.2024 13:32 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.02.2024 16:50 Реклама
Телеком 07.02.2024 16:50 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.02.2024 14:37 Реклама
Телеком 07.02.2024 14:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.02.2024 17:55 Реклама
Телеком 06.02.2024 17:55 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.02.2024 18:24 Реклама
Телеком 05.02.2024 18:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.02.2024 10:13
Телеком 02.02.2024 10:13
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2024 17:50
Телеком 31.01.2024 17:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2024 15:07
Телеком 31.01.2024 15:07
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.01.2024 10:19
Телеком 31.01.2024 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.01.2024 12:59
Телеком 30.01.2024 12:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:22
Устроившая поножовщину в Волгограде поэтесса выпускает книгу о смертиСмотреть фотографии
15:53
Все интересное - внутри: стелу на братской могиле в Волгограде «одевают» в бетонный футлярСмотреть фотографии
15:47
Волгоградец угнал машину доставщика пиццы на его глазах: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:25
Волжский трубный завод повысит эффективность экологического контроля на предприятииСмотреть фотографии
13:58
В Волгоградской области на скорости загорелась фура «Магнита». И снова в ДубовкеСмотреть фотографии
13:50
Иноагенты останутся без заработка в РоссииСмотреть фотографии
13:15
В Волгограде ликвидатор Кировской свалки попросил в суде оправданияСмотреть фотографии
13:11
Под Волгоградом под окнами многоквартирного дома выгорел RenaultСмотреть фотографииCмотреть видео
13:03
В Волгограде нашли труп мужчины в запертом гаражеСмотреть фотографии
13:00
МегаФон поможет Минцифры бороться с фишингом и утечками персональных данныхСмотреть фотографии
12:38
«Он воевал в Артемовске»: под Волгоградом семье погибшего участника СВО вручили орден МужестваСмотреть фотографии
11:52
Сжегшему в Волгограде Коран Журавелю прокурор просит 3,5 года колонииСмотреть фотографии
11:33
В Волгоградской области произошла разгерметизация нефтепроводаСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде жильцы дома на ул. Скосырева три года оплачивали фантазии УКСмотреть фотографии
11:23
Волгоградцы несут цветы и игрушки в память о погибшей при обстреле Белгорода годовалой девочкеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:14
В Волгограде в День защитника Отечества прогремит салютСмотреть фотографии
10:49
Под Волгоградом в массовом ДТП грузовиков скончался водитель тягачаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
РПН успокоил снижением инфицированных в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:23
Митрополит Феодор предостерег о мошенниках, просящих денегСмотреть фотографии
09:52
В Волгоградской области готовятся к нашествию азиатской саранчиСмотреть фотографии
09:51
В ближайшие два дня волгоградцев заморозит и припорошит снегомСмотреть фотографии
08:53
Под Волгоградом бесследно исчез 89-летний пенсионерСмотреть фотографии
08:11
«Ротор» обыграл в Турции «Балтику» из премьер-лигиСмотреть фотографии
07:50
«В полях волки воют»: в Волгоградской области жители винят в упадке села разбитую дорогуСмотреть фотографииCмотреть видео
21:56
В пойме Хопра в Волгоградской области спасали рыбуСмотреть фотографии
21:40
Два сельских ДК отремонтируют в Волгоградской области почти за 17,5 млн рублейСмотреть фотографии
20:24
ЦБ: волгоградские компании ожидают сокращения спроса на новостройкиСмотреть фотографии
19:51
В волгоградских лесах нагребли на 13% больше снега, чем годом ранееСмотреть фотографии
19:25
Противник перевода стрелок из Волгограда проиграл последний бой в Верховном судеСмотреть фотографии
19:07
«Паяцы» в «Царицынской опере» зрители встретили с восторгомСмотреть фотографии
 