Телеком 20.02.2024 13:00
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20.02.2024 13:00
МегаФон подключил к системе мониторинга фишинговых сайтов от Минцифры собственную антифишинговую платформу. Теперь специалисты оператора выявляют мошеннические ресурсы и передают информацию НИИ «Интеграл» для блокировки этих сайтов. Только в январе 2024 года выявлено 6,7 тысячи таких ресурсов.
Платформа МегаФона дополнила информсистему Минцифры «Антифишинг», которая выявляет сайты, маскирующиеся под официальные ресурсы госорганов, компаний, маркетплейсов и социальных сетей. В ежедневном режиме умные алгоритмы оператора сканируют и анализируют более миллиона интернет-ресурсов. Те, которые система распознала как подозрительные, просматривают специалисты, после чего формируется список фишинговых сайтов. Затем уполномоченные органы власти принимают решение о блокировке сайта или разделегировании домена.
Только за январь 2024 года платформа МегаФона выявила порядка 6700 мошеннических сайтов. Чаще всего злоумышленники маскируют интерфейс входа под учетную запись в соцсети или мессенджеры: VK, Telegram или WhatsApp. На втором месте среди самых популярных фишинговых ресурсов — сайты-имитации «Госуслуг», а на третьем — ресурсы, имитирующие официальные сайты банков.
Мошенники часто создают фальшивые формы оплаты, используемые для кражи данных банковских карт, сайты несуществующих инвестиционных платформ и ресурсы, на которых якобы продаются билеты на популярные спектакли, стендап-шоу и другие мероприятия. В январе большинство из них размещалось в доменных зонах ru, shop, com и top.
— МегаФон обладает глубокой экспертизой по борьбе с фишингом и своих абонентов мы всегда предупреждаем о рисках перехода на подозрительные сайты. В нашем распоряжении большой объем вычислительных мощностей, который позволяет оперативно выявлять ресурсы, которые могут использоваться для кражи конфиденциальных сведений пользователей. По итогам 2023 года мы выявили свыше 200 тысяч фишинговых и других вредоносных ресурсов, что в 4,5 раза больше показателя 2020 года, — отмечает директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.
Фото предоставлено ПАО «МегаФон»
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