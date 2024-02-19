«Паяцы» в «Царицынской опере» зрители встретили с восторгом

Общество 19.02.2024 19:07 Реклама
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19.02.2024 19:07 Реклама
В «Царицынской опере» с большим успехом прошла премьера спектакля «Паяцы» Р. Леонкавалло. Зрители с восторгом приняли дебютную постановку солиста театра Алексея Михайлова. Нешуточные итальянские страсти разыгрались в Венедиктовском зале, где каждый зритель стал соучастников происходящей трагедии.
Ведущая солистка, заслуженная артистка РФ Анна Девяткина познакомила зрителей с историей создания оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло. Зрители увидели разыгравшуюся трагедию на языке оригинала без привычного подстрочника, но все эмоции и страсти были понятны.Главные партии в постановке блестяще исполнили: Канио – Алексей Михайлов, Недда – Татьяна Баласанова, Тонио – Александр Еленик, Сильвио – Руслан Сигбатулин, Беппо – Вадим Дмитров. Прекрасные голоса, многогранные образы ведущих персонажей были дополнены живым, ярким хором. Не обошлось и без юных исполнителей из детской хоровой студии театра. Виноделы, жители деревни и дети были очень убедительными и харизматичными.
Дирижёр-постановщик, художественный руководитель спектакля Екатерина Васильева, адаптировала музыку великого композитора для камерного помещения. По её словам, даже в малом составе оркестра удалось передать всю красоту великого музыкального произведения.
— Музыка написана для большого состава симфонического оркестра, — поделилась Екатерина Васильева, — получилась адаптированная версия, был взят струнный квинтет, скрипки, альт, виолончель, контрабас, рояль и флейта. В полном объеме может изобразить весь состав оркестра. Мы воплотили всю красоту этой музыки, чтобы прозвучала гармония, мелодическая, ритмическая линии, чтобы музыка была продолжением тех эмоций, страстей, переживаний и любовной лирики.
Оригинальное и практичное решение камерной сцены представил художник-постановщик, член Союза художников Георгий Матевосян. Художник по костюмам Екатерина Гельперн, член Союза художников России создала образы, которые подчеркивают характер героев. Так, Недда похожа на фарфоровую куклу, в её костюме использованы нежные оттенки, подчеркивающие хрупкость и нежность. Интриган и убийца Тонио одет ярко и дерзко, в его костюме преобладают цвета крови. Отверженный Неддой он задумывает план мести, который воплощает чужими руками. Канио в противовес Тонио выглядит светлым образом, хотя и решается на двойное убийство.
— Хотела показать красоту оперы, которая по праву стоит в ряду лучших мировых классических произведений, — рассказала Екатерина Гельперн. — Классические костюмы позволили воплотить режиссёрский замысел и перенести зрителей в то время, когда разыгралась эта трагедия. Эта опера про чувства, эмоции и трагическое в любви.
Режиссёр-постановщик Алексей Михайлов поставил перед собой задачу оставаться максимально приближенным к оригиналу. Первый акт в спектакле повествует о реальных событиях, а второй отдан театральной постановке комедиантов. Под маской своего персонажа актеры вынуждены прятать свои истинные чувства.Классическая драма любовного треугольника закончилась трагично, но режиссёр подарил надежду на счастливый финал, которая есть и в музыке. Акцент постановщика направлен на светлый образ Недды и её веру в мечту.
Алексей Михайлов отметил, что простой сюжет, взятый из жизни, добавил достоверности произведению. Руджеро Леонкавалло вошел в историю итальянского музыкального театра как талантливый представитель веризма (итал. verismo, от vero — истинный, правдивый). Веризм, где жизнь подается без прикрас, зачастую ярко высвечивает ее неприглядные стороны. Камерная сцена «Царицынской оперы», где прошла премьерная постановка, «приблизила» драматургические актерские краски.
— Зрители, находящиеся в непосредственной близости,смогли сопереживать героям и быть соучастниками тех эмоций, которые проживали артисты, — подчеркнул режиссёр-постановщик Алексей Михайлов.
Особая музыка Руджеро Леонкавалло удивительным образом передаёт правду чувств, правду отношений, ведь каждый герой опере «Паяцы как бы живёт в реальном мире, а не создан из надуманных гармоний и мелодий». Ариозо Канио «Vestilagiubba» не только является ее эмоциональным центром, но и одной из самых известных в мире мелодий.
Алексей Михайлов пропустил её через своё сердце, прочувствовал каждый из моментов. Финалом стала фраза: «Комедия окончена!», которую произнёс обезумевший от ревности Канио над только что убитыми Неддой и Сильвио… Все артисты по-настоящему прожили свои роли на сцене в этот вечер и спектакль удался.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера», ИНН 3442071412
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