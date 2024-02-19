Банк Уралсиб досрочно завершил выполнение плана финансового оздоровления

Экономика 19.02.2024 11:25 Реклама
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19.02.2024 11:25 Реклама
Банк Уралсиб досрочно завершил процедуру финансового оздоровления, в связи с опережающим выполнением мероприятий, установленных планом финансового оздоровления банка. Процедура финансового оздоровления была введена Агентством по страхованию вкладов в отношении банка в 2015 году сроком на десять лет, и должна была быть завершена в конце 2025 года.
Все предусмотренные планом мероприятия выполнены, контрольные показатели деятельности в рамках плана выполняются банком на протяжении нескольких лет со значительным опережением. Уралсиб сегодня демонстрирует стабильно высокие показатели деятельности – годовую прибыль, рост активов, высокий уровень достаточности капитала, все нормативы выполняются банком с запасом. Банк входит в топ-20 рынка по активам и прибыли, а также в топ-10 рыночных рейтингов по ключевым для банка направлениям бизнеса.
Решение о досрочном завершении финансового оздоровления стало возможным благодаря выбранной акционерами и банком стратегии, направленной на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках экспертов. В 2023 году кредитные рейтинги Уралсиба были повышены рейтинговыми агентствами АКРА (до ВВВ+) и НКР (до A.ru), а рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило банку рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-, с позитивным прогнозом.
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