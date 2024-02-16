«Подарки любимым»: Ворошиловский торговый центр объявил о новой акции





Торговый центр «Ворошиловский» объявил о старте традиционной акции «Подарки любимым. Собери коллекцию», которая будет проходить с 16 февраля по 10 марта 2024 года.

Как рассказали V102.RU организаторы, в преддверии всенародно любимых праздников 23 февраля и 8 марта покупателей ждут приятные сюрпризы. Посетители торгового центра смогут получить гарантированные подарки и стать участниками розыгрыша главных призов от партнеров. Только сертификатов будет разыграно на сумму 150 тысяч рублей.

Условия акции:

• Совершить покупку не менее 5000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 16.02.2024 г. по 10.03.2024 г.

• Предъявить чек на промостойке (1 этаж ТЦ Ворошиловский).

• Заполнить купон-анкету участника акции.

Покупатель может заполнить анкету после каждой покупки от 5000 рублей, но не более 3-х раз в день.

• Получить гарантированный подарок.

За покупку от 5000 рублей покупатель получает на выбор ручку или кружку.

Количество призов ограничено.

Главные призы:

• Сертификаты на шопинг в Ворошиловском ТЦ на сумму 30000 рублей – один, 20000 рублей – один, 10000 рублей – один, 3500 рублей – двадцать, 2000 рублей – десять.

• Подарки от арендаторов ВТЦ.





Розыгрыш главных призов, в котором участвуют все купоны, состоится 10 марта 2024 года в 15:00 на YouTube-канале Ворошиловского ТЦ.

Акция будет проходить с 16 февраля по 10 марта 2024 года.