Общество

«Подарки любимым»: Ворошиловский торговый центр объявил о новой акции

Общество 16.02.2024 12:20 Реклама
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16.02.2024 12:20 Реклама


Торговый центр «Ворошиловский» объявил о старте традиционной акции «Подарки любимым. Собери коллекцию», которая будет проходить с 16 февраля по 10 марта 2024 года.
Как рассказали V102.RU организаторы, в преддверии всенародно любимых праздников 23 февраля и 8 марта покупателей ждут приятные сюрпризы. Посетители торгового центра смогут получить гарантированные подарки и стать участниками розыгрыша главных призов от партнеров. Только сертификатов будет разыграно на сумму 150 тысяч рублей. 
Условия акции:
• Совершить покупку не менее 5000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 16.02.2024 г. по 10.03.2024 г. 
• Предъявить чек на промостойке (1 этаж ТЦ Ворошиловский).
• Заполнить купон-анкету участника акции. 
Покупатель может заполнить анкету после каждой покупки от 5000 рублей, но не более 3-х раз в день.
• Получить гарантированный подарок. 
За покупку от 5000 рублей покупатель получает на выбор ручку или кружку.
Количество призов ограничено.
Главные призы:
• Сертификаты на шопинг в Ворошиловском ТЦ на сумму 30000 рублей – один, 20000 рублей – один, 10000 рублей – один, 3500 рублей – двадцать, 2000 рублей – десять.
• Подарки от арендаторов ВТЦ.

Розыгрыш главных призов, в котором участвуют все купоны, состоится 10 марта 2024 года в 15:00 на YouTube-канале Ворошиловского ТЦ.
Акция будет проходить с 16 февраля по 10 марта 2024 года.
Реклама. ООО «ТЦ «Мегаполис», ИНН 3445066682, voroshilovskiy-tc.ru

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