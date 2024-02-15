«Ростелеком» в Волгограде провел предпремьерный кинопоказ сериала «ГДР»





«Ростелеком» провел закрытый кинопоказ первых серий шпионской драмы «ГДР» (16+)в кинотеатре «Синема парк» в Волгограде. Премьеру увидели абоненты и партнеры «Ростелекома», блогеры и журналисты. Полная версия сериала стартует эксклюзивно на видеосервисе Wink 16 февраля.

«ГДР» — совместный проект видеосервиса Wink, кинокомпании «Всемирные русские студии» и «НМГ Студии» при поддержке Института развития интернета. Сюжет драмы под слоганом «Когда предают все вокруг, главное — не предать себя» разворачивается в преддверии распада Советского союза и событий, которые повлекут за собой интриги разведок разных стран. Съемки велись в России и за рубежом, а к работе над сериалом в качестве консультантов привлекались бывшие разведчики.

— Волгоградские зрители получили эксклюзивный шанс первыми увидеть начальные серии нового сериала "ГДР", а также подробно узнать о возможностях сервиса Wink. Сегодня наша компания не только развивает цифровые решения, но и участвует в создании уникального развлекательного контента со смыслом. Рад, что сегодняшний кинопоказ привлек наших гостей, и уверен, что они остались неравнодушны к увиденному, — отметил директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.

Режиссером проекта стал Сергей Попов, известный по фильмам «Фурцева», «Мосгаз, «Западня», «Отрыв», «Обратный отсчет». Главные роли в картине исполнили Алексей Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева и другие.

— Буквально с первых минут просмотра ты забываешь обо всем, погружаясь в противостояние лучших разведок мира. Картина имеет под собой реальную историческую основу, что, несомненно, интересно мне, как журналисту. Советский разведчик в ГДР на излете 1980-х, секретные архивы, любовная история и вечный выбор между долгом и предательством. Стильное кино про непростые времена, которое должен увидеть каждый, — поделился впечатлениями от просмотра спецкор ИА «Высота 102» Антон Ольховатский.

Видеосервис Wink входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков. В его каталоге представлено более 80 000 фильмов и сериалов в Full HD. Сервис доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука или компьютера.

Оставить заявку на подключение услуг и сервисов «Ростелекома» можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 и на сайте компании

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